Gönczi Gábor 50 éves lesz, felesége elképesztő bulit szervezett neki

Még most is hatása alatt vagyok, Ildi és a gyerekeim fantasztikusan kidekorálták a házat, a kertet. Amikor én aznap délután hazaértem, már szuper latin zene szólt, élő zene a kertünkben, leesett az állam. Az évek óta itt élő kubai zenészekből álló La Movida Cuba együttes játszott, nagyon jó hangulatot csináltak, még latin táncoktatás is volt, és ekkor még csak délután 4 óra körül volt. De játszott az én zenekarom is, a Smile, persze öt percig én is a színpadon voltam, szórakoztattam a vendégeket a szülinapomon. De Áron fiam is zenélt, egy fél órát játszott saját dj motyóján. Majd egyszer csak a hátam mögül megszólalt a Crazy Little Queen Tribute Band élőben, a feleségem újabb meglepetése, aki ugye tudja, mennyire imádom a Queent. Á, még most is a buli, a meglepetések hatása alatt vagyok, így két nappal később is. Ez olyan emlék, ami elkísér egész életemben!