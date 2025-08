Gönczi Gábor gyerekei kisboltot rendeztek be a Balatonnál

Gönczi Gábor 50 éves lett

Gönczi Gábor zenekara is hamarosan jubilál

Gönczi Gábor gyerekei kisboltot alapítottak a Balatonnál

A műsorvezetővel indul újra a TV2 legendás magazinműsora, a Napló

Nagy mérföldkőhöz érkezett a TV2 híradósa: ötvenéves lesz. Gönczi Gábor most is izgatottan várja ezt a napot, hiszen mindig is ki volt békülve a korával, azonban – ellentétben a korábbi évekkel – kicsit elgondolkodott, amikor a születésnapi buli szervezése került terítékre.

Gönczi Gábor felesége mindenképp meg akarta ünnepelni a kerek számot - Fotó: archív / hot! magazin

„Mindig várom a szülinapom, mert nagy ünneplős a családom, szeretjük, ha összejöhetünk, hogy valamelyikünket – főleg a gyerekeinket – felköszönthetjük, meglephetjük, ez mindig óriási élmény.

Most azonban, ahogy közeledett az ötven, még az is felmerült, hogy csak szép csendben, szűk körben koccintsunk.

Aztán nemrég egy hétvégén, kettesben elutaztunk Ildivel egy kis vakációra, ahol alaposan körbejártuk a témát, és végül Ildinek adtam igazat, aki azt mondta, szerinte megbánnánk, ha pont ezt a kerek évszámot nem ünnepelnénk meg egy óriási házibulival” – kezdte Gönczi Gábor a hot! magazinnak. „Hazajöttünk, és egyből lázas szervezésbe kezdtünk. Azt fontosnak tartottam, hogy ne meg­le­pe­tés­bu­li legyen, mert én szerettem volna meghívni a számomra legfontosabb embereket.

A vendégek között sok olyan is van, akikkel már általános iskolában is a legjobb barátok voltunk.

De sokan fontosak számomra a tévés és a zenész szakmából is. Az pedig természetes, hogy felállítjuk a zenekarom, a Smile Rock Circus teljes menetfelszerelését, hogy ha öröm­ze­nél­ni támad kedvünk, annak ne legyen semmilyen akadálya.”

Gönczi Gábor korában már meg kell tanulni lassítani

Gönczi Gábor jól éli meg a kerek évfordulót - Fotó: archív / hot! magazin

A Tények műsorvezetője egyáltalán nem dimenzionálja túl, hogy a B oldalát kezdi meg az életének, ugyanis állítja: az átlagéletkort nézve az ötven már elég régóta a B oldalt jelenti. Ettől függetlenül most érzi magát maradéktalanul elégedettnek, jelenleg teljes Gönczi Gábor boldogsága.

„Ha a Jóisten megengedi, akkor az életem legjobb évtizedei következnek most. Van egy fantasztikus feleségem, csodálatosak a gyermekeink, velünk vannak és még mindig fiatalok a szüleink, szeretem a munkámat, a kollégáimat, és jövőre lesz 35 éves a zenekarom, a Smile, amely a mai napig koncertezik.

Ha lehetne, akkor most állítanám meg az időt! Sokkal teljesebb az életem, mint, mondjuk, tíz évvel ezelőtt. Úgy érzem, mostanra került minden a helyére és találtam meg azt az egyensúlyt, amiben nagyon jó létezni.

Számomra a szeretteimmel együtt töltött idő a legértékesebb. Persze mindig van min javítani, de törekszem arra, hogy a feladataim közepette ne csak egy nagy rohanás legyen az élet, hanem igenis megéljük a közös élményeket. Hogy egy példát mondjak:

lent voltunk a gyerekekkel a Balatonon, Áron és Gréti pedig kisboltot rendeztek be a parton! Az otthoni, már megunt játékaikat címkézték fel, sőt zsákbamacskákat is készítettek, majd megkérdezték a büféstől, hogy az asztalok között árulhatják-e őket.

Mi pedig Ildivel büszkén tartottunk velük, és kicsit távolabbról figyeltük őket, még telefont sem vittünk magunkkal, mert szerettük volna átélni ezt a pillanatot” – mesélte a büszke édesapa.