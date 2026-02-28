Gelencsér Tímea visszaszámol: Demi Moore társaságában képviselheti Magyarországot

Gelencsér Tímea sportolói múltja miatt nem meglepő, hogy egykor óriásit bizonyított az Exatlon Hungary-ben, mint ahogyan az sem, hogy az idén újrainduló sport reality-ben ő lesz a műsorvezető Palik László oldalán. Bár a rajongók bíztak benne, hogy már a műsor kapcsán indult el a visszaszámlálás, kiderült, hogy egészen másról van szó.

Gelencsér Tímea párja nem tart vele a most következő utazásokon (Fotó: Szabolcs László)

Gelencsér Tímea újra hazánkat képviseli

Timi 2016-ban nyerte meg a Miss World Hungary-t, így nem ismeretlen számára, hogy hazánkat külföldön is képviselje, ezúttal azonban másról van szó.

El kell szomorítanom az Exatlon rajongókat, hogy egyelőre még nem a műsor kapcsán indult a számláló, hanem egy egészen más jellegű utazás miatt, de hamarosan arról is érkeznek majd hírek. Nemrég kaptam egy meghívást a Kérastase-tól a nemzetközi sajtóeseményükre Los Angelesbe, ahová magyar lányt még sosem hívtak előttem. Én képviselhetem Magyarországot, ami óriási öröm számomra, főleg úgy, hogy Demi Moore-ral is fogok találkozni. Ez már önmagában is hatalmas élmény lesz, de külföldi influenszerekkel, egy nagy amerikai rendezvényen részt venni még sosem volt lehetőségem, úgyhogy nagyon izgatott vagyok miatta, óriási megtiszteltetés. Számolom a napokat, hogy mikor indulhatok.

Az esemény egyébként egy új, prémium kategóriás, kaviáros termékcsalád bemutatója lesz, amelynek Timi egy éven keresztül a márkanagykövete lesz.

Ez egy olyan rendezvény, amit még nem láttam jönni és nagyon klassz dolog, hogy ez hozzám lesz köthető, minden szempontból öröm nekem. Az utazási körülmények viszont meglehetősen szürreálisak lesznek, mert március 2-án indulok, 3-án lesz az esemény és 4-én már jövök vissza. Kérdezték, hogy nem maradnék-e amire egyrészről boldogan rábólintottam volna, másfelől viszont a várost már láttam korábban; ráadásul az itthoni teendőimmel és munkáimmal kell haladjak.

Gelencsér Timi elárulta, hogy az Újratervezés forgatási munkálatai és az Exatlon előkészületei rengeteg időt elvisznek, amire most nagy fókuszt helyez. A sport realityről azonban még mindig csak nagyon sejtelmesen beszélhet.