"Kisfiam, nem ezt ígérted" – Nem múlik a fájdalom: Fodor Zsóka a lelkét is kisírja Schmuck Andor halála miatt

Az elmúlásról, a magányról és a barátság erejéről vallott lapunknak megrendítő őszinteséggel Fodor Zsóka, aki éveken át különleges kapcsolatot ápolt Schmuck Andorral. A legendás színésznő most először beszélt ilyen mélységben arról, milyen űrt hagyott maga után az egykori politikus halála, és hogyan próbálja feldolgozni a veszteséget, amely hónapok óta kíséri a mindennapjait.

Fodor Zsóka Schmuck Andor halála kapcsán még mindig megrendülten mesél (Fotó: Bors)

Fodor Zsóka vallomása igazán szívfakasztó

Schmuck Andor váratlan halála az egész országot megrázta júliusban. A 54 éves közéleti személyiség hirtelen távozását senki sem látta előre, a hír pedig pillanatok alatt végigsöpört a médián. Emberek ezrei gyászolták őt, de talán senkit sem viselt meg annyira, mint Fodor Zsókát, aki megismerkedésük pillanatától, azaz 15 éven át szinte fiaként szerette Andort:

„A drága Andorom temetésén hoztak széket nekem… a lelkemet is kisírtam" – mondta megtörten a színésznő, akit mélyen megérintett, hogy az, akivel annyi közös élményt osztott meg, immár nincs többé:

Majd, ha megöregszel – mondta nekem hetvenéves koromban –, azt csináljuk, hogy kibérelünk egy házat, meglesz a te részed és az enyém, de mégis figyelünk egymásra, mint anya a fiára. Ő fiamként volt jelen az életemben tizenöt évig, elvitt a világ négy sarkába is

– emlékezett vissza nagy szeretettel.

Különleges barátság kötötte össze őket (Fotó: Mw archív)

Sosem hagyta volna cserben

Fodor Zsóka szavai között ott a gyász és a hála egyszerre: egy mély kapcsolat utórezgése, amelyben a szeretet és a veszteség kéz a kézben járnak: „Ő sosem morzsolódott volna le mindenféle ürüggyel, hogy Pécs messze van, vagy hogy Pest messze van – mondta keserűen majd tette hozzá: „Kisfiam, nem ezt ígérted, nem véletlen írtam ezt a szalagra – utalt arra az üzenetre, amit Andor búcsúszalagjára írt.

A színésznő az elmúlt években több közeli barátját is elveszítette, és nemcsak a halál, hanem az eltávolodás miatt is fájdalmat érez:

Ahogy idősödtem, sokan elkezdtek félni attól, hogy majd gondomat kell viselni. Mindenkit biztosítok egyébként, hogy nem kell gondomat viselni, mert ha eljön az idő, szépen elmegyek egy nyugdíjasházba

– nyilatkozta korábban a Ripostnak.