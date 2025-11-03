"Kisfiam, nem ezt ígérted" – Nem múlik a fájdalom: Fodor Zsóka a lelkét is kisírja Schmuck Andor halála miatt

Az elmúlásról, a magányról és a barátság erejéről vallott lapunknak megrendítő őszinteséggel Fodor Zsóka, aki éveken át különleges kapcsolatot ápolt Schmuck Andorral. A legendás színésznő most először beszélt ilyen mélységben arról, milyen űrt hagyott maga után az egykori politikus halála, és hogyan próbálja feldolgozni a veszteséget, amely hónapok óta kíséri a mindennapjait.
Schmuck Andor váratlan halála az egész országot megrázta júliusban. A 54 éves közéleti személyiség hirtelen távozását senki sem látta előre, a hír pedig pillanatok alatt végigsöpört a médián. Emberek ezrei gyászolták őt, de talán senkit sem viselt meg annyira, mint Fodor Zsókát, aki megismerkedésük pillanatától, azaz 15 éven át szinte fiaként szerette Andort:
„A drága Andorom temetésén hoztak széket nekem… a lelkemet is kisírtam" – mondta megtörten a színésznő, akit mélyen megérintett, hogy az, akivel annyi közös élményt osztott meg, immár nincs többé:
Majd, ha megöregszel – mondta nekem hetvenéves koromban –, azt csináljuk, hogy kibérelünk egy házat, meglesz a te részed és az enyém, de mégis figyelünk egymásra, mint anya a fiára. Ő fiamként volt jelen az életemben tizenöt évig, elvitt a világ négy sarkába is
– emlékezett vissza nagy szeretettel.
Fodor Zsóka szavai között ott a gyász és a hála egyszerre: egy mély kapcsolat utórezgése, amelyben a szeretet és a veszteség kéz a kézben járnak: „Ő sosem morzsolódott volna le mindenféle ürüggyel, hogy Pécs messze van, vagy hogy Pest messze van – mondta keserűen majd tette hozzá: „Kisfiam, nem ezt ígérted, nem véletlen írtam ezt a szalagra – utalt arra az üzenetre, amit Andor búcsúszalagjára írt.
A színésznő az elmúlt években több közeli barátját is elveszítette, és nemcsak a halál, hanem az eltávolodás miatt is fájdalmat érez:
Ahogy idősödtem, sokan elkezdtek félni attól, hogy majd gondomat kell viselni. Mindenkit biztosítok egyébként, hogy nem kell gondomat viselni, mert ha eljön az idő, szépen elmegyek egy nyugdíjasházba
– nyilatkozta korábban a Ripostnak.
Az idő múlása és a magány kérdései egyre gyakrabban foglalkoztatják, de még mindig megőrizte azt a derűt, ami mindig is jellemezte:
Az a szomorú csak, hogy mindenki fiatalabb, aki meghal körülöttem
– jegyezte meg a színésznő.
Schmuck Andor halála után néhány hónappal Fodor Zsóka megtörten, de méltósággal él tovább. Bár az emlékek fájnak, szívében tovább hordozza azt a különleges szeretetet, amit kettejük kapcsolata jelentett. És ahogy mondja: ha eljön az idő, szépen elmegy – ahogyan mindig is élt: hittel, szeretettel és emberi tartással.
