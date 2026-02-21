Novai Gábor nem titkolta az érzéseit Fenyő Miklós szobra kapcsán

A főváros XIII. kerülete egész alakos szobrot állít Fenyő Miklós emlékére, a bejelentés kapcsán pedig megkerestük egykori alkotótársát, Novai Gábort, aki lapunknak mesélt a legendás zenészhez fűződő barátságáról, a közös sikerekről és arról is, mit jelent számára, hogy Angyalföld szoborral tiszteleg Fenyő előtt.

Fenyő Miklós szobra Novai Gábor szerint méltó emlék lesz a zenészlegenda előtt (Fotó: Bors)

Novai Gábor őszintén vallott Fenyő Miklós szobráról

A terv szerint jövő tavasszal, a zenész születésének 80. évfordulóján avatják fel az egész alakos alkotást. A kezdeményezést a kerület polgármestere, Tóth József jelentette be, aki korábban azt is szorgalmazta, hogy a január végén elhunyt előadó posztumusz Budapest díszpolgára legyen. Az önkormányzat emléktáblát és emlékpadot is tervez Fenyő egykori lakóhelyén, valamint a hozzá köthető relikviákat is bemutatnák. Nem véletlen a különleges kötődés: Fenyő 1947-ben a XIII. kerületben született, itt járt óvodába és iskolába, és dalszövegeiben is gyakran visszaköszönt a Szent István park, a Pozsonyi út és Angyalföld hangulata. 2004-ben a kerület díszpolgára lett, az önkormányzat saját halottjának tekinti.

Fenyő Miklós halála még mindig rettenetes fáj egykori zenésztársának, Novai Gábornak (Fotó: hot! magazin)

Rengeteg közös emlék kötötte őket Angyalföldhöz

Novai Gábor meghatottan beszélt a kezdeményezésről.

Örülök neki, hogy ilyen lelkesen emlékeznek meg Miklósról. Nagyon sok mindent letett az asztalra, és külön öröm, hogy a kerület is ennyire értékeli. Mindig rettentően hűséges volt a XIII. kerülethez

– mondta a zenész, aki hozzátette: a Pozsonyi utcai lakása, a környék utcái és atmoszférája mind-mind „meg vannak énekelve” a dalaiban. A gyász viszont még mindig nagyon friss elmondása alapján, ami teljesen érthető, hiszen még két hét sem telt el Fenyő Miklós temetése óta: „Lehetett látni, mennyien voltak a Hősök terén a gyertyagyújtáson vagy a temetésen. A Facebookon is folyamatosan írnak róla, nem felejtik őt” – vallotta be. Szerinte a készülő szobor nemcsak emlékeztet majd az életműre, hanem a fiatalabb generációk számára is kapaszkodót adhat: „Talán az egészen fiatalok is megismerhetik általa” – állapította meg.

Több, mint 30 közös dalt írtak meg együtt (Fotó: hot! magazin/archív)

Nem kérdés, ki a kerület hangja

Fenyő Miklós pályafutása során mintegy ötszáz dalt írt, Novai elmondása szerint közösen is legalább harminc-negyven szám született. A Hungária aranykorszakát 1980 és 1983 közé teszi: „Úgy érzem, ez volt a Hungária csúcsa, és ennek nagy része a Pozsonyi úton történt” – szögezte le. Angyalföld most szoborral is üzeni: Fenyő Miklós örökre a kerület hangja marad.