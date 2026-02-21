HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Novai Gábor nem titkolta az érzéseit Fenyő Miklós szobra kapcsán

2026. február 21.
Kevés olyan korszakalkotó művészünk volt, mint a jampikirály. Novai Gábor nyíltan beszélt arról, milyen érzések kavarogtak benne, amikor megtudta, hogy Fenyő Miklósnak szobrot állítanak Angyalföldön.

A főváros XIII. kerülete egész alakos szobrot állít Fenyő Miklós emlékére, a bejelentés kapcsán pedig megkerestük egykori alkotótársát, Novai Gábort, aki lapunknak mesélt a legendás zenészhez fűződő barátságáról, a közös sikerekről és arról is, mit jelent számára, hogy Angyalföld szoborral tiszteleg Fenyő előtt.

Novai Gábor elárulta, mit gondol Fenyő Miklós szobráról.
Fenyő Miklós szobra Novai Gábor szerint méltó emlék lesz a zenészlegenda előtt (Fotó: Bors)

Novai Gábor őszintén vallott Fenyő Miklós szobráról

A terv szerint jövő tavasszal, a zenész születésének 80. évfordulóján avatják fel az egész alakos alkotást. A kezdeményezést a kerület polgármestere, Tóth József jelentette be, aki korábban azt is szorgalmazta, hogy a január végén elhunyt előadó posztumusz Budapest díszpolgára legyen. Az önkormányzat emléktáblát és emlékpadot is tervez Fenyő egykori lakóhelyén, valamint a hozzá köthető relikviákat is bemutatnák. Nem véletlen a különleges kötődés: Fenyő 1947-ben a XIII. kerületben született, itt járt óvodába és iskolába, és dalszövegeiben is gyakran visszaköszönt a Szent István park, a Pozsonyi út és Angyalföld hangulata. 2004-ben a kerület díszpolgára lett, az önkormányzat saját halottjának tekinti.

Fenyő Miklós halála megrendítette az országot.
Fenyő Miklós halála még mindig rettenetes fáj egykori zenésztársának, Novai Gábornak (Fotó:  hot! magazin)

Rengeteg közös emlék kötötte őket Angyalföldhöz

Novai Gábor meghatottan beszélt a kezdeményezésről.

 Örülök neki, hogy ilyen lelkesen emlékeznek meg Miklósról. Nagyon sok mindent letett az asztalra, és külön öröm, hogy a kerület is ennyire értékeli. Mindig rettentően hűséges volt a XIII. kerülethez

 – mondta a zenész, aki hozzátette: a Pozsonyi utcai lakása, a környék utcái és atmoszférája mind-mind „meg vannak énekelve” a dalaiban. A gyász viszont még mindig nagyon friss elmondása alapján, ami teljesen érthető, hiszen még két hét sem telt el Fenyő Miklós temetése óta: „Lehetett látni, mennyien voltak a Hősök terén a gyertyagyújtáson vagy a temetésen. A Facebookon is folyamatosan írnak róla, nem felejtik őt” – vallotta be. Szerinte a készülő szobor nemcsak emlékeztet majd az életműre, hanem a fiatalabb generációk számára is kapaszkodót adhat: „Talán az egészen fiatalok is megismerhetik általa” – állapította meg.

Számtalan slágert írt a Novai-Fenyő páros.
Több, mint 30 közös dalt írtak meg együtt (Fotó: hot! magazin/archív)

Nem kérdés, ki a kerület hangja

Fenyő Miklós pályafutása során mintegy ötszáz dalt írt, Novai elmondása szerint közösen is legalább harminc-negyven szám született. A Hungária aranykorszakát 1980 és 1983 közé teszi: „Úgy érzem, ez volt a Hungária csúcsa, és ennek nagy része a Pozsonyi úton történt” – szögezte le. Angyalföld most szoborral is üzeni: Fenyő Miklós örökre a kerület hangja marad. 

 

