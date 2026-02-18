Szikora Róbert megidézte Fenyő Miklóst a Kincsvadászok VIP-ban

Szikora Róbert egy több, mint 100 éves zenegéppel érkezett a TV2 Kincsvadászok VIP műsorába, amely habár önmagában is igazi különlegesség, most még szentimentálisabb értéket képvisel. Fenyő Miklós emlékét felélesztve érkezett meg a stúdióba az R-GO frontembere, amellyel könnyeket csalt a nézők szemébe.
Szikora Róbert és a tárgy, amellyel érkezett hatalmas sikert aratott a Kincsvadászok kereskedői előtt.
Aki nem ismer, Fenyő Miki vagyok
– lépett a kereskedők elő az R-GO frontembere, amivel rögtön megalapozta a hangulatot. Ma, a Hungária énekesének halála után visszanézve az epizódot, könnyen fájó érzések kerítenek hatalmukba bennünket, akkor azonban még önfeledt öröm és lelkesedés övezte Fenyő Miklós nevét.
A Hungária zenekarban is játszó Szikora Robi egy igazán régi wurlitzerrel érkezett, amelyre azonnal lecsaptak a kereskedők. A zenész 2002-ben látta meg a zenegépet és nem is kellett sok, egyből beleszeretett.
„Egyszer, amikor Sopronba mentünk koncertezni, megálltunk Csornán egy boltnál, ahol régiségeket árultak” – mesélte korábban a Borsnak Szikora Robi, aki hozzátette:
Vettem is néhány apróságot, majd a 90 éves tulaj mondta, hogy maga zenész, ugye? Látná milyen kincseket őrzök otthon. Legközelebb bementem hozzá és ott láttam meg ezt a zenegépet, szerelem volt első látásra, egyszerűen megindító ez a masina, ami az első olyan eszköz, amihez nem kell egy ember, hogy üzemeltesse. A zene akkor még csak a kiváltságosoknak adatott meg, így ez igazi szenzáció volt.
A hosszas licitháború ellenére, nem született üzlet, az énekes képtelen volt megválni a különleges tárgytól, melyhez még különlegesebb emlékek fűzik.
A szívemhez nőtt, amikor ott álltam mellette a stúdióban, rájöttem, nem is akarok igazából megválni tőle. Ha valaki fizetett volna érte 6 milliót, eladtam volna, de tudtam, hogy nem lesz ilyen, ezt az árat sokallni fogják. Így otthon van most is az én drága feleségem legnagyobb örömére!
- mesélte az R-Go sztárja. Noha a rock&roll királyát senkinek sem kell bemutatni hazánkban, azt mégis kevesen tudják róla, hogy szereti és gyűjti is a régi tárgyakat, amelyek a zenéhez köthetők. Otthonában rengeteg értékes és igazán érdekes kincs rejtőzik: „Van olyan dobom, amin Ringo Star dobolt, ez egy Ludwig hangszer 1964-ből, de van csörgőm a háború előtti Moulin Rouge-ból, de van egy egy darab nálam a felrobbantott Nemzeti Színházból is. Egyébként főleg a hitemhez kötődő tárgyakat gyűjtök, például apáca munkákat. De az összes szentből őrzök egy csontdarabot. Megköszöntem a Jóistennek, hogy egy darabig én vigyázhatok ezekre és méltó utódnak fogom továbbadni őket!”
