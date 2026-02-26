"Minden fáradtság megéri" - Fekete Dávid kisfia orvosi felügyeletre szorult, így van most

Nehéz időszakon van túl Fekete Dávid és családja. Az énekes harmadik kisfia, Sebestyén a terhesség nyolcadik hónapjában jött világra, és születése óta több beavatkozáson esett át, ezért hosszú ideig orvosi felügyeletre szorult, azonban mostanra úgy néz ki, már megnyugodhat a család, a pici ugyanis szépen fejlődik.

Fekete Dávid gyerekei mind külön figyelmet igényelnek, az énekes mindent megtesz, hogy jó testvérek legyenek (Fotó: Máté Krisztián)

Fekete Dávid új projektekben talál motivációt

A szülők számára a legfontosabb az volt, hogy a kicsi megkapja a szükséges ellátást, miközben a mindennapokat is igyekeztek egyben tartani. Most úgy tűnik, lassan visszatérhet a nyugalom a család életébe. A nehéz időszak ellenére az énekes igyekszik előre tekinteni, és az új feladatokban talál motivációt.

Az idei évem nagyon intenzíven indult, de jó értelemben. Sok új feladat talált meg, és mostanában leginkább ezekre koncentrálok. Több projekt is fut párhuzamosan, amelyekben helyt kell állnom, ez pedig sok energiát ad. Szeretem, amikor pörög az élet, és érzem, hogy haladok előre

– fejtette ki az énekes.

Dávid persze a zenétől sem szakadt el, csupán átalakultak a szerepek az életében.

„Az éneklés továbbra is része az életemnek, csak most más formában. Nem tűnt el, inkább átalakult: kevesebb a nyilvános szereplés, de annál több a háttérmunka, a kreatív folyamat. Időnként hiányzik a színpad, de most olyan időszakot élek, amikor más területeken kell helytállnom, és ezt teljes szívvel vállalom” – fogalmazott.

Fekete Dávid gyereke Sebestyén a megpróbáltatások után nagyon szépen fejlődik (Fotó: archív/hot! magazin)

A munka és a magánélet egyensúlya folyamatos tudatosságot igényel, de számára a család mindenek felett áll.

Ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel szülőként és dolgozó emberként szembesülök. Viszont megtanultam tudatosan határokat húzni. A család számomra nem egy külön terület, hanem az alap, amire minden más épül. Igyekszem úgy szervezni az életemet, hogy ne csak jelen legyek, hanem valóban ott is legyek velük — figyelemmel, türelemmel, szeretettel. Ez nem mindig könnyű, de minden erőfeszítést megér

– tette hozzá.

Sebi fejlődése minden nap erőt ad

A kisfiú állapota és fejlődése a család számára mindennél fontosabb, és minden apró előrelépés reményt ad.

Sebi napról napra új dolgokat mutat meg magából. Egy igazi kis csoda, aki tele van energiával és kíváncsisággal. A fejlődése nemcsak öröm, hanem rengeteg tanulás is számunkra. Sokszor elég egy mosolya, és máris tudom, hogy minden fáradtság megéri. A napjaink mozgalmasak, de tele vannak szeretettel és olyan apró pillanatokkal, amelyek hosszú távon is erőt adnak

– mesélte.