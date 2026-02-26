"Minden fáradtság megéri" - Fekete Dávid kisfia orvosi felügyeletre szorult, így van most

Nehéz időszakon van túl Fekete Dávid és családja. Az énekes harmadik kisfia, Sebestyén a terhesség nyolcadik hónapjában jött világra, és születése óta több beavatkozáson esett át, ezért hosszú ideig orvosi felügyeletre szorult, azonban mostanra úgy néz ki, már megnyugodhat a család, a pici ugyanis szépen fejlődik.
A szülők számára a legfontosabb az volt, hogy a kicsi megkapja a szükséges ellátást, miközben a mindennapokat is igyekeztek egyben tartani. Most úgy tűnik, lassan visszatérhet a nyugalom a család életébe. A nehéz időszak ellenére az énekes igyekszik előre tekinteni, és az új feladatokban talál motivációt.
Az idei évem nagyon intenzíven indult, de jó értelemben. Sok új feladat talált meg, és mostanában leginkább ezekre koncentrálok. Több projekt is fut párhuzamosan, amelyekben helyt kell állnom, ez pedig sok energiát ad. Szeretem, amikor pörög az élet, és érzem, hogy haladok előre
– fejtette ki az énekes.
Dávid persze a zenétől sem szakadt el, csupán átalakultak a szerepek az életében.
„Az éneklés továbbra is része az életemnek, csak most más formában. Nem tűnt el, inkább átalakult: kevesebb a nyilvános szereplés, de annál több a háttérmunka, a kreatív folyamat. Időnként hiányzik a színpad, de most olyan időszakot élek, amikor más területeken kell helytállnom, és ezt teljes szívvel vállalom” – fogalmazott.
A munka és a magánélet egyensúlya folyamatos tudatosságot igényel, de számára a család mindenek felett áll.
Ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel szülőként és dolgozó emberként szembesülök. Viszont megtanultam tudatosan határokat húzni. A család számomra nem egy külön terület, hanem az alap, amire minden más épül. Igyekszem úgy szervezni az életemet, hogy ne csak jelen legyek, hanem valóban ott is legyek velük — figyelemmel, türelemmel, szeretettel. Ez nem mindig könnyű, de minden erőfeszítést megér
– tette hozzá.
A kisfiú állapota és fejlődése a család számára mindennél fontosabb, és minden apró előrelépés reményt ad.
Sebi napról napra új dolgokat mutat meg magából. Egy igazi kis csoda, aki tele van energiával és kíváncsisággal. A fejlődése nemcsak öröm, hanem rengeteg tanulás is számunkra. Sokszor elég egy mosolya, és máris tudom, hogy minden fáradtság megéri. A napjaink mozgalmasak, de tele vannak szeretettel és olyan apró pillanatokkal, amelyek hosszú távon is erőt adnak
– mesélte.
A gyermekek közötti kapcsolat is szépen formálódik, amit tudatosan próbál erősíteni.
„A testvérek kapcsolata élő, alakuló, és nagyon szép folyamat. A legfontosabb számomra az, hogy olyan környezetet teremtsek, ahol mindannyian biztonságban érzik magukat, és ahol megtanulják tisztelni egymást. Sok közös élményt próbálok adni nekik, mert ezek azok, amelyek hosszú távon összekötik őket” – mondta.
Többgyermekes édesapaként a legnagyobb kihívás az egyensúly megtartása, ugyanakkor a legnagyobb ajándék is ebből fakad.
A legnagyobb nehézség talán az, hogy minden gyermek más, és mindegyikük másképp igényli a figyelmet. Néha úgy érzem, mintha egyszerre több helyen kellene lennem, de ez a szülőség természetes része. A legnagyobb áldás viszont az, amikor látom, hogy mennyire szeretik egymást, és milyen erős kis csapatot alkotnak. Ezek a pillanatok minden fáradtságot felülírnak, és mindig emlékeztetnek arra, miért érdemes ennyi energiát beletenni
– fogalmazott.
A kikapcsolódást ma már a lelassulás és a jelen pillanatai jelentik számára.
„A kikapcsolódás számomra akkor működik igazán, ha sikerül lelassítani és jelen lenni. Lehet ez egy séta, zenehallgatás vagy akár egy csendes félóra magammal. A természet sokat ad, és a családdal töltött minőségi idő is feltölt. Egyre inkább azt érzem, hogy nem a nagy dolgok, hanem a kis, őszinte pillanatok adják a legtöbbet” – árulta el.
Az énekes szerint a jövő kulcsa a fejlődés és a közös élmények gyűjtése.
Az idei évben is a fejlődés a kulcsszó. Szakmailag szeretnék tovább építkezni, új irányokat is kipróbálni, miközben megtartom azt, ami eddig is erőt adott. Családilag pedig szeretnénk minél több közös élményt gyűjteni. Ha minden jól alakul, tervezünk egy nagyobb utazást is, hogy együtt töltődjünk és kicsit kiszakadjunk a mindennapokból
– mondta az egykori Megasztár versenyzője. A nehéz hónapok után most a remény, a türelem és a család összetartó ereje határozza meg a mindennapokat.
