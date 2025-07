ÉNB Joe megküzdött a szerelemért: A súlyos múlt miatt nem bízott benne Csenge

– Amikor valaki egy nőt választ, az a nő hoz magával egy batyut, ahogy a férfi is. Nekem ott a két kis gyermekem, és ha Csenge utálná a gyerekeket, akkor ez nem működhetne egy idő után. Szóval, ennek nagyon passzolnia kell, mert hiába fogadja el az első fél évben, ha utána teherré válik számára, és tönkreteszi a kapcsolatot. A megjátszás nálam sosem volt opció. Az elején meg is kérdezte tőlem, hogy mi lesz, ha vége a kampányidőszaknak, de ez nem az volt, mert a mai napig ugyanúgy odafigyelek rá. Akkor mondtam is neki, hogy figyelje meg, hogy ez tíz év múlva is ugyanígy lesz. Szóval, remélem, akkor már el fogja hinni, hogy tényleg ilyen ember vagyok. Aki velem van, azt szeretem, féltem, óvom mindentől, és úgy érzem, hogy Csenge biztonságban érzi magát mellettem, nőként, házastársként, mert tudja, hogy tudok rá vigyázni – fejtette ki.

Igen, akkor már bátran neki mertem adni a lelkem, amikor összeházasodtunk, mert tudtam, hogy nem fogja összetörni

– fűzte hozzá Csenge.