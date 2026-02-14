„Nincs olyan, hogy vége” – Összeszorul a szív: Dudás Miki özvegye így tölti a Valentin-napot

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett az első Valentin-napját tölti a sportoló nélkül. A fájdalmas alkalomból családi fotókkal emlékezett meg egykori kedveséről a közösségi oldalán.

Dudás Miki özvegye szerint "nincs olyan, hogy vége"

Fotó: Mediaworks

Ivett olyan képeket osztott meg, amelyeken a pár két gyermekükkel, Narával és Milóval pózol még karácsonykor.

A fotók alá írt soraiban egy hosszabb, vers formájú bejegyzésben mesélt arról, hogy bár Dudás Miki már nincs velük, a szívükbe költözött, és mindenhol ott van: a gyermekek mosolyában, a nevetésükben és a szeretetben.

Hozzátette: amíg lélegzik, és gyermekeikben tovább dobog a szívük, addig mindig együtt lesznek, mert "nincs olyan, hogy vége". Ez illő a pár 11 éve tartó kapcsolatához, amely sok hullámvölgyről volt híres, de a páros mindig visszatalált egymáshoz.

Mi történt Dudás Mikivel?

A világbajnok kajakost 2026. január 5-én találták holtan pestszentlőrinci otthonában. A 34 éves sportoló halálának körülményeiről egyelőre nem sokat lehet tudni. Napokig nem volt elérhető, innen jöttek rá a hozzátartozók, hogy nagy a baj.

Sajnálatos módon Dudás Mikit a felesége találta meg személyesen. A boncolást követően halálának ügyében, testi sértés gyanúja miatt vizsgálat indult.

Szigligeti Ivett bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni