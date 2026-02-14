„Nincs olyan, hogy vége” – Összeszorul a szív: Dudás Miki özvegye így tölti a Valentin-napot

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett az első Valentin-napját tölti a sportoló nélkül. A fájdalmas alkalomból családi fotókkal emlékezett meg egykori kedveséről a közösségi oldalán.
Ivett olyan képeket osztott meg, amelyeken a pár két gyermekükkel, Narával és Milóval pózol még karácsonykor.
A fotók alá írt soraiban egy hosszabb, vers formájú bejegyzésben mesélt arról, hogy bár Dudás Miki már nincs velük, a szívükbe költözött, és mindenhol ott van: a gyermekek mosolyában, a nevetésükben és a szeretetben.
Hozzátette: amíg lélegzik, és gyermekeikben tovább dobog a szívük, addig mindig együtt lesznek, mert "nincs olyan, hogy vége". Ez illő a pár 11 éve tartó kapcsolatához, amely sok hullámvölgyről volt híres, de a páros mindig visszatalált egymáshoz.
A világbajnok kajakost 2026. január 5-én találták holtan pestszentlőrinci otthonában. A 34 éves sportoló halálának körülményeiről egyelőre nem sokat lehet tudni. Napokig nem volt elérhető, innen jöttek rá a hozzátartozók, hogy nagy a baj.
Sajnálatos módon Dudás Mikit a felesége találta meg személyesen. A boncolást követően halálának ügyében, testi sértés gyanúja miatt vizsgálat indult.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.