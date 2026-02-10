Ezt látnod kell: hatalmas villantással közölte nagy bejelentését a magyar DJ

DJ Yamina ismét megmutatta, hogy nem csak a zenéi miatt lehet érte rajongani. Instagramon kápráztatta el rajongóit egy új fotóval, de még egy rövid üzenetet is küldött. Megéri ezt a képet alaposan szemügyre venni!
Ha esetleg nem láttad volna, a zenész új képet tett közzé, melyen éppen reggeli kávéját iszogatja. Ami a figyelmet igazán felkelti az a köntöse, amely épp csak fenn marad rajta, tökéletesen kivillantva dekoltázsát.
Ha ez nem lenne elég, rajongóinak egy rövid üzenetet is küldött:
Jön az új dal, MOST pénteken országos dalpremier a Rádió 1-en!
– írja az Instagram poszt leírásában.
Mutatjuk DJ Yamina szuper szexi fotóját:
