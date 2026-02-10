Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt látnod kell: hatalmas villantással közölte nagy bejelentését a magyar DJ

Yamina
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 11:40
DJ Yaminazene
Érkezik Yamina új slágere, mindezt egy szexi reggeli fotóval közölte rajongóival.

DJ Yamina ismét megmutatta, hogy nem csak a zenéi miatt lehet érte rajongani. Instagramon kápráztatta el rajongóit egy új fotóval, de még egy rövid üzenetet is küldött. Megéri ezt a képet alaposan szemügyre venni!

DJ Yamina
Elkápráztató dekoltázs villantó képet posztolt Yamina Fotó: Origo

Megmutatta magát DJ Yamina

Ha esetleg nem láttad volna, a zenész új képet tett közzé, melyen éppen reggeli kávéját iszogatja. Ami a figyelmet igazán felkelti az a köntöse, amely épp csak fenn marad rajta, tökéletesen kivillantva dekoltázsát.

Ha ez nem lenne elég, rajongóinak egy rövid üzenetet is küldött:

Jön az új dal, MOST pénteken országos dalpremier a Rádió 1-en!

– írja az Instagram poszt leírásában.

Mutatjuk DJ Yamina szuper szexi fotóját:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu