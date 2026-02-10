Ezt látnod kell: hatalmas villantással közölte nagy bejelentését a magyar DJ

DJ Yamina ismét megmutatta, hogy nem csak a zenéi miatt lehet érte rajongani. Instagramon kápráztatta el rajongóit egy új fotóval, de még egy rövid üzenetet is küldött. Megéri ezt a képet alaposan szemügyre venni!

Elkápráztató dekoltázs villantó képet posztolt Yamina Fotó: Origo

Megmutatta magát DJ Yamina

Ha esetleg nem láttad volna, a zenész új képet tett közzé, melyen éppen reggeli kávéját iszogatja. Ami a figyelmet igazán felkelti az a köntöse, amely épp csak fenn marad rajta, tökéletesen kivillantva dekoltázsát.

Ha ez nem lenne elég, rajongóinak egy rövid üzenetet is küldött:

Jön az új dal, MOST pénteken országos dalpremier a Rádió 1-en!

– írja az Instagram poszt leírásában.

Mutatjuk DJ Yamina szuper szexi fotóját: