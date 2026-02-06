Dér Heni éveken át hiába küzdött azért, hogy hivatalosan is magyar lehessen

Dér Heni élete közel sem volt olyan egyszerű, mint sokan gondolhatják. Az énekesnő édesapjával is sokat vitatkozott, mivel az apuka nem szívesen engedte el a tehetségkutató élő adásaira. Az azóta már Sztárban Sztár All Stars győztes művésznő nyolc év kemény küzdelem után jutott el addig, hogy megkapja a magyar papírokat. Heni a Nekem mondod podcast műsorában őszintén vallott a hatalmas harcáról.

Dér Heni származása miatt rengeteg beszólást kapott karrierje elején (Fotó: TV2)

Dér Heni karrierje nem indult könnyen

Titokban jelentkeztem az első Megasztárba. Édesapámnak egyszer csak közölnöm kellett, hogy bekerültem a legjobb 12-be, ugye ami az élő show-t jelentette. Erre nem kaptam egy szimpatikus választ, de azt mondta, hogy menjek csak és próbáljam meg, viszont az iskola az első. Utána nem is jött fel velem az adásokra és anyukámat sem engedte. Ilyenkor próbálom mindig megérteni az ő álláspontját és valószínű csak nagyon féltett engem

– mondta a Sztárban Sztár All Stars győztese.

Ezután pedig elindult Heni karrierje és 2004-ben felkereste a Sugarloaf zenekar, akiknek 9 évig volt az énekesnője. „Én akkor már eldöntöttem, hogy Magyarországon szeretnék egyetemre is járni és akkor jött a megkeresés. Abban az időben viszont még nem töltöttem be a 18 évet és az ingázás miatt mindig kellett egy felnőtt, aki igazából a gyámom volt. Ezt a szerepet Szabi kapta meg, aki havonta kellett, hogy aláírja a papírjaimat” - mesélte Dér Heni, utalva ezzel Tóth Szabira. A podcast műsorvezetője, Csuti pedig elképzelhetetlennek tartja ezt a mai világban.

Dér Heni gyerekeinek nem feltétlen szeretne mesélni az óriási küzdelemről, amit határon túli magyarként élt át (Fotó: hot! magazin archív)

Dér Heni végül nagy segítséget kapott

Nagyon sokat kellett ülnünk a bevándorlási hivatalban, még Szabival is, ahol rengeteg különböző nemzetű emberrel találkoztunk. Mindig azt a választ kaptam, hogy az egyetemi papírjaim miatt, amit levelező szakon csináltam, nem kaphatom meg a papírokat. Illetve az énekesnő szakma sem volt számukra egy stabil pont és így mindig két part között a szakadékba estem

– árulta el az énekesnő.

Heni életében azonban eljött a változás ideje és sikerült megszereznie a várva várt magyar papírokat. „Jött az első Fidesz éra és az első intézkedések egyike volt, hogy megszavaztatták a kettős állampolgárságot. Nagyon boldog voltam és azért is szeretem ezt hangsúlyozni, mivel annyi határon túli magyar él ebben az országban, akik már itt dolgoznak, itt alapítottak családot, akik nagyon megjegyezték a 2004 december 15-ei népszavazás dátumát” - jegyezte meg Dér Heni, aki korábban a párt kongresszusán is fellépett.