Nagy fordulat jön a TV2 sztárja, Csonka Mike életében

A TV2-n megismert Csonka Mike-nak a magánéletében ismétlődő kihívásokkal kell szembenéznie. Családjával megint új lakást kell keresniük, mivel jelenlegi otthonukat el kell hagyniuk.
Harcosnak születtem, az is maradok. Nem jó érzés idegennek érezni magam egy albérletben. A legcsodálatosabb az lenne, ha a nyolcadik kerületben, ahol születtem, lakáshoz juthatnánk. Hiszem, hogy ha valaki akar segíteni, az segít. Nem panaszkodunk, de nagyon örülnénk, ha történne előrelépés ebben az ügyben
– mesélte az énekes.
Más szempontból is új fejezet kezdődik a Sztárban sztár leszek!-ből ismert Csonka Mike életében, februártól új helyszínen lép fel. „Visszahozzuk a régi szép világot egy budapesti helyszínen, a Kazamata Clubban, a budapesti Király utcában. A helyszínen zenei estéket szerveznek, Adriáno Cortez közreműködésével teszünk meg mindent a kedves vendégekért” – mesélte megkeresésünkre.
Február 13-tól rendszeresen fellép a klubban, ahol „zenei menük” várják a vendégeket, a különleges ételek mellett. „Elindítom a ’Muzsikáló dallamok’ menüsorozatot, amely különleges alkalom, hiszen több mint öt év után térek vissza a vendéglátó világába.
A programsorozat részeként minden hónapban különleges estek várják a közönséget, köztük a ’Roby Lakatos és barátai’ estek is.
„Az első ilyen vacsoraesti koncert február 27-én lesz, ahol Roby Lakatos mellett lánya, Rácz Myriam, Kökény László és még sokan mások vesznek részt, ahová mindig csatlakozik majd egy sztárvendég” – mesélte.
Az énekes mindig is aktívan segített másokon, és jótékonysági koncerteken vett részt. Decemberben például a Csodát a csodákért mozgalom keretében jótékonysági koncertet szerveztek Down-szindrómások, autisták és hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek javára.
A legnagyobb megtiszteltetés Csonka Mike számára, hogy meghívást kapott a 60. jubileumi Roby Lakatos koncertre, amely április 14-én lesz: ez egy megvalósult álom számára.
A tévéshow-ban megismert Köllő Babettel nagyon jó kapcsolata volt mindig, Majkával, Gáspár Lacival is jóban van, utóbbit húsz éve ismeri.
„Bangó Margit anyukám unokatestvére, zenészdinasztiában nőttem fel. Az Arénában Kökény Attila és Takács Nikolas mellett álltam színpadra, tízezer ember előtt is énekeltem, az is csodálatos élmény volt, de közben a művészi vendéglátásban is csodák történhetnek, ami egy közeli kommunikáció az emberek szívével, lelkével” – tette hozzá.
Csonka Mike a közelmúltban mesélte el a Borsnak, hogy húsz év után találkozott a külföldön élő nagyfiával, és ezután már semmi és senki nem választja el őket egymástól. Az énekes nem csinált titkot abból, hogy egyik gyermeke autista: korábban elárulta, a zene és zeneterápia nagyon jó hatással van a fiára, és adta magát, hogy dalt írjon az autizmussal kapcsolatban, ami a Kék szív címet kapta.
Február 4-én van dalpremiere a népszerű énekesnek, a dal címe Szívem tiéd:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.