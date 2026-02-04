Nagy fordulat jön a TV2 sztárja, Csonka Mike életében

A TV2-n megismert Csonka Mike-nak a magánéletében ismétlődő kihívásokkal kell szembenéznie. Családjával megint új lakást kell keresniük, mivel jelenlegi otthonukat el kell hagyniuk.

Csonka Mike visszatér a vendéglátós műfajba

(Fotó: Csonka Mike)

Harcosnak születtem, az is maradok. Nem jó érzés idegennek érezni magam egy albérletben. A legcsodálatosabb az lenne, ha a nyolcadik kerületben, ahol születtem, lakáshoz juthatnánk. Hiszem, hogy ha valaki akar segíteni, az segít. Nem panaszkodunk, de nagyon örülnénk, ha történne előrelépés ebben az ügyben

– mesélte az énekes.

Más szempontból is új fejezet kezdődik a Sztárban sztár leszek!-ből ismert Csonka Mike életében, februártól új helyszínen lép fel. „Visszahozzuk a régi szép világot egy budapesti helyszínen, a Kazamata Clubban, a budapesti Király utcában. A helyszínen zenei estéket szerveznek, Adriáno Cortez közreműködésével teszünk meg mindent a kedves vendégekért” – mesélte megkeresésünkre.

Február 13-tól rendszeresen fellép a klubban, ahol „zenei menük” várják a vendégeket, a különleges ételek mellett. „Elindítom a ’Muzsikáló dallamok’ menüsorozatot, amely különleges alkalom, hiszen több mint öt év után térek vissza a vendéglátó világába.

A programsorozat részeként minden hónapban különleges estek várják a közönséget, köztük a ’Roby Lakatos és barátai’ estek is.

„Az első ilyen vacsoraesti koncert február 27-én lesz, ahol Roby Lakatos mellett lánya, Rácz Myriam, Kökény László és még sokan mások vesznek részt, ahová mindig csatlakozik majd egy sztárvendég” – mesélte.

Csonka Mike-ot nagy megtiszteltetés érte

Az énekes mindig is aktívan segített másokon, és jótékonysági koncerteken vett részt. Decemberben például a Csodát a csodákért mozgalom keretében jótékonysági koncertet szerveztek Down-szindrómások, autisták és hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek javára.

A legnagyobb megtiszteltetés Csonka Mike számára, hogy meghívást kapott a 60. jubileumi Roby Lakatos koncertre, amely április 14-én lesz: ez egy megvalósult álom számára.

Roby Lakatos felkérésére örömmel mondott igent

(Fotó: Csonka Mike)

A tévéshow-ban megismert Köllő Babettel nagyon jó kapcsolata volt mindig, Majkával, Gáspár Lacival is jóban van, utóbbit húsz éve ismeri.