"Persze ez kell, ez a tróger köpedék fos! Már megint!" - ByeAlex kifakadt

Gyönyörű havazásra ébredhettünk a mai napon, azonban ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Így volt ezzel ByeAlex is, aki 24 óráig elérthető Instagram-sztorijában fakadt ki a követőinek, mennyire utálja és bosszantja a természeti jelenség. Az előadó nem túl szerény módon nyilvánított véleményt.
Nem túl visszafogott stílusban nyilvánított véleményt ByeAlex. Az előadó az ablakból videózta a fehér tájat, melyet az alábbi szavakkal jellemzett:
Persze ez kell, ez a tróger köpedék fos! Már megint! Erre van szükség!
Majd nyomatékosította nemtetszését:
F***om bele, de utálom!
ByeAlex-nek láthatóan nem erre volt szüksége, azonban nem lesz sok választása, mivel a havas idő még kitarthat egy ideig.
