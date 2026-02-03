"Persze ez kell, ez a tróger köpedék fos! Már megint!" - ByeAlex kifakadt

Gyönyörű havazásra ébredhettünk a mai napon, azonban ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Így volt ezzel ByeAlex is, aki 24 óráig elérthető Instagram-sztorijában fakadt ki a követőinek, mennyire utálja és bosszantja a természeti jelenség. Az előadó nem túl szerény módon nyilvánított véleményt.

ByeAlex kikelt magából: ezt nem bírja elviselni

ByeAlex videóban fakadt ki

Nem túl visszafogott stílusban nyilvánított véleményt ByeAlex. Az előadó az ablakból videózta a fehér tájat, melyet az alábbi szavakkal jellemzett:

Persze ez kell, ez a tróger köpedék fos! Már megint! Erre van szükség!

Majd nyomatékosította nemtetszését:

F***om bele, de utálom!