"Persze ez kell, ez a tróger köpedék fos! Már megint!" - ByeAlex kifakadt

ByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 16:40
Úgy tűnik, az előadónak nem tartozik a kedvenc évszakai közé a tél. Biztosan a hideget sem szereti, de úgy néz ki, ByeAlex a havat kifejezetten rühelli.

Gyönyörű havazásra ébredhettünk a mai napon, azonban ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Így volt ezzel ByeAlex is, aki 24 óráig elérthető Instagram-sztorijában fakadt ki a követőinek, mennyire utálja és bosszantja a természeti jelenség. Az előadó nem túl szerény módon nyilvánított véleményt.

ByeAlex kikelt magából: ezt nem bírja elviselni

ByeAlex videóban fakadt ki

Nem túl visszafogott stílusban nyilvánított véleményt ByeAlex. Az előadó az ablakból videózta a fehér tájat, melyet az alábbi szavakkal jellemzett:

Persze ez kell, ez a tróger köpedék fos! Már megint! Erre van szükség!

Majd nyomatékosította nemtetszését:

F***om bele, de utálom!

ByeAlex-nek láthatóan nem erre volt szüksége, azonban nem lesz sok választása, mivel a havas idő még kitarthat egy ideig.

 

 

