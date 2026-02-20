Boráros Gábor párjával együtt jár szépészeti beavatkozásra

Boráros Gábor és párja, Dóra szépészeti beavatkozáson vettek részt. Ezt az MMA-harcos osztotta meg nemrég 24 óráig elérhető Instagram-történetében. Azt ugyan nem tudni, ő is bevállalta-e...
Thanks master
– írja bejegyzésében Boráros, azaz "Köszönöm, mester!".
Úgy tűnik, a párnak egy kis felfrissülésre volt szüksége, ezért ugorhattak be a klinikára egy kis töltésre. A fotón látható, amint Dóra homlokára vattapamacsot szorít az orvos, amit feltehetőleg előtte töltött fel. Azt egyelőre nem tudni, Boráros is vállalkozott-e a beavatkozásra, ám később büszkén pózolt a szakemberrel. A páros egyébként nemcsak töltésre jár együtt, nemrég ugyanis egy páros masszázson vettek részt, ahol kipihenhették a mindennapi rohanást.
Jákli Mónika tragikus halála óta az MMA-harcos rengeteget posztol követőinek lányával, ezzel is tudatva, hogy minden rendben velük. Az édes bejegyzések alatt rengeteg komment van és sokakat megnyugtat a kis Zora boldog, kacagó látványa.
Te Gábor, Te csoda! Úgy szeretem amilyen apuka vagy
– írta egy kommentelő, amivel sokan egyetértettek.
