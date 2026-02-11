"Minden olyan kusza" – A legfájdalmasabb szavak: Bodrogi Gyula szíve összetört Voith Ági halála után

Voith Ági maga volt a derű, az élet: a Nő, aki játékos könnyedséggel énekelte be magát az ember szívébe: „Engem nem lehet elfelejteni…” Bodrogi Gyula és a színésznő soha nem bontották fel a házasságukat. A két ember örök barátsága elválaszthatatlan kötelékként volt jelen az életükben. Bodrogi Gyulával a hot! magazin készített interjút.

Bodrogi Gyula és Voith Ági képtelenek voltak elengedni egymás kezét

(Fotó: hot! magazin / archív)

Bodrogi Gyula felesége, Voith Ági képtelen volt legyőzni a betegségét

A Nemzet Színésze, Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész és felesége 1972-ben házasodtak össze

Bodrogi Gyulának és Voith Áginak egy közös gyermeke született 1973-ban, akit Ádámnak neveztek el

Az első napokban Bodrogi Gyula gyermekével sem beszélt a tragédiáról

Voith Ági temetésére 2026. február 19-én, 14:30 perckor kerül sor, a Farkasréti temetőben

Bodrogi Gyula: „Sok mindent mondanék még neki”

Bodrogi Gyula az öltözőben vár. Hallom, ahogyan mondja: „Lassan itt lesz az újságíró”. Éppen csak befejezi a mondatot, a következő pillanatban már találkozik a tekintetünk. Azonnal arról kezdünk el beszélgetni, hogy milyen különös kapcsolat is volt az övék: két ember, akik az életük szenvedéllyel teli szakaszát lezárták ugyan, de elválni nem tudtak – írja a hot! magazin.

„Nem!” – erősíti meg megtört hangon a színművész. „Nagyon közel van mindaz, ami történt. Nehezen tud az ember szépen, összefüggésében beszélni vagy értelmezni azt, ami most velem történik. Csak csaponganak a fejemben a gondolatok, a múlt, az emlékek.”

Bodrogi Gyula nem akarja elfogadni felesége halálát

(Fotó: Gáll Regina Adrienn / hot! magazin)

A színész még nem akarja elfogadni Voith Ági halálát

Salgótarjánban találkozunk, a művelődési ház öltözőjében. Mága Zoltán újévi koncertje kapcsán érkezett a városba. Nézem őt, ahogyan kissé görnyedt háttal, kényelmesen elhelyezkedve a fotelben, mosolyra húzza a száját – mert az emlékek ott sorakoznak, és kéretlenül is rátörik az ajtót.

„Még nem akarom elhinni! Most is szeretném felhívni telefonon, hogy elmondjam neki, egy kicsit nevetgélve, hogy már itt vagyunk Salgótarjánban.”

Sok mindent mondanék még neki, csak nincs itt...

„Minden olyan kusza, és furcsa összefüggésben kerül most elém. Csak azt tudom mondani, hogy hiányzik.”