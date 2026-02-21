HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szuperszexi, bikiniben hódít Bódi Sylvi

bódi sylvi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 13:30
bikinisszexi
Nem ez az első alkalom, hogy bikiniben villantja meg tökéletes idomait Bódi Sylvi, de ezt a látványt nem lehet megunni.

Bódi Sylvi ismét bejelentkezett, és nem maradhattak el a jól megszokott bikinis képek sem. Idomaitól felforr a levegő!

Bódi Sylvi bejelentkezett
Bódi Sylvi bomba fotóval jelentkezett be / Fotó: Szabolcs László / Bors

Bódi Sylvi szexi bikinis képei láttán sokakat elfoghatott az irigység, hisz hazánkban durva fagyok tombolnak.

Ismét a tengerparton Bódi Sylvi

A modellnek tényleg az élete szerves része a szörf, de szerencsére azért a rajongókról sem feledkezik meg és betekintést enged mindennapjai izgalmas pillanataiba. Az egykori szépségkirálynő ugyanakkor azt sem titkolja, neki is vannak nehézségei. Korábban őszintén megnyílt arról a rémisztő időszakról, amikor 24 éves korában életveszélyes diagnózist kapott.

„Megállított az élet, úgy volt, hogy 6-9 hónapon belül meghalok. Akkor fogtam fel, hogy nem biztos, hogy jó úton vagyok” – mondta akkor Sylvi. A betegség teljesen átformálta a gondolkodását, lelassított, és mély önvizsgálatba kezdett.  Friss posztjain már az látszik, hogy minden a helyére került!

A barátnőjével közös bikinis fotók garantáltan szebbé teszik a te napodat is, csak ne felejts el lapozni! A dögös fotókat ITT tudod megtekinteni!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu