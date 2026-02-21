Szuperszexi, bikiniben hódít Bódi Sylvi

Bódi Sylvi ismét bejelentkezett, és nem maradhattak el a jól megszokott bikinis képek sem. Idomaitól felforr a levegő!
Bódi Sylvi szexi bikinis képei láttán sokakat elfoghatott az irigység, hisz hazánkban durva fagyok tombolnak.
A modellnek tényleg az élete szerves része a szörf, de szerencsére azért a rajongókról sem feledkezik meg és betekintést enged mindennapjai izgalmas pillanataiba. Az egykori szépségkirálynő ugyanakkor azt sem titkolja, neki is vannak nehézségei. Korábban őszintén megnyílt arról a rémisztő időszakról, amikor 24 éves korában életveszélyes diagnózist kapott.
„Megállított az élet, úgy volt, hogy 6-9 hónapon belül meghalok. Akkor fogtam fel, hogy nem biztos, hogy jó úton vagyok” – mondta akkor Sylvi. A betegség teljesen átformálta a gondolkodását, lelassított, és mély önvizsgálatba kezdett. Friss posztjain már az látszik, hogy minden a helyére került!
A barátnőjével közös bikinis fotók garantáltan szebbé teszik a te napodat is, csak ne felejts el lapozni!
