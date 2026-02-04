Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Béres Alexandra: „A következő harminc évet is a férjemmel szeretném leélni"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 09:00
Nagy mérföldkőhöz értek. Három évtizede tart már Béres Alexandra és férje, Krisztián házassága. A sportoló most elárulta, mi a titka a kapcsolatuknak, valamint, hogy hogyan készülnek a jubileumra.
Különleges esztendő köszöntött Alexandrára, hiszen 2026 több kerek évfordulót is tartogat a számára, amelyek egyszerre érintik a magánéletét és a szakmai pályafutását. Béres Alexandra izgatottan és nagy várakozással tekint az előtte álló hónapokra, amelyek nemcsak visszatekintésre, hanem új célok kitűzésére is alkalmat adnak.

Béres Alexandra
Béres Alexandra évfordulókkal teli év előtt áll - Fotó: hot! magazin/archív

„Nagyon izgalmas évem lesz, tele jubileumokkal, hiszen most, január végén, február elején lesz kereken 30 éve annak, hogy megnyertem a fitnesz-világbajnokságot. Ebben az évben egy kerek születésnapot is ünneplek, és 2026 hozza el azt is, hogy a férjemmel, Krisztiánnal novemberben lesz a 30. házassági évfordulónk” – kezdte a hot! magazinnak Alexandra. 

Biztos vagyok benne, hogy egy igazán különleges év áll előttem, rengeteg utazással, baráti találkozással és élménnyel lesz tele, legalábbis mi így tervezzük.

Béres Alexandra és férje, Barna Krisztián
Novemberben lesz a 30. házassági évfordulójuk - Fotó: hot! magazin/archív

Béres Alexandra férje, Krisztián teljesen más típusú ember, mint Alexandra

Alexandra házassága sokak számára valódi példaként szolgálhat, hiszen a férjével három évtizede kitartanak egymás mellett jóban és rosszban. A kapcsolatuk erejét a kölcsönös tisztelet, a szeretet és az egymás iránti elköteleződés adja, ami hosszú távon is megtartotta őket.

Az elmúlt években én is sokat gondolkodtam azon, mik azok a tulajdonságok, amelyek ennyire közel tartanak bennünket egymáshoz, és ami miatt őszintén azt érzem, hogy a következő harminc évet is a férjemmel szeretném leélni. Ebben a világban, ahol szinte minden lecserélhető, én nem kifelé húzok, nem azon tűnődöm, mi lesz majd a következő, hanem abban élek, hogy van egy stabil, nagyon jó szövetség kettőnk között. A legfontosabb a szeretet, de emellett az is, hogy megtaláljuk a másikban azt, amiért igazán tisztelni és becsülni tudjuk: hogy legyen mondanivalója, érdekes legyen az értékrendje, és bizonyos pontokon azonosulni tudjunk egymással. Nekem különösen fontos a humor is, mert rengeteget ad egy kapcsolathoz, ha a másik meg tud nevettetni, ha akkor is jól érezzük magunkat együtt, amikor éppen nem csinálunk semmit, csak vagyunk egymás mellett. Krisz­tián­ban azt is nagyon szeretem, hogy rendkívül intelligens, sokat mesél, megosztja velem a gondolatait” – mesélte Alexandra. 

„Teljesen mások vagyunk, tehát előfordul, hogy ugyanarról a helyzetről egészen mást gondolunk, de ez egyáltalán nem okoz gondot. Valószínűleg az is sokat számít, hogy nem akarjuk egymást a saját ízlésünkre formálni, hanem meghagyjuk a másikat olyannak, amilyen.”

Béres Alexandra fitnesz közben
Béres Alexandra szakmai jubileumra is készül - Fotó: hot! magazin/archív

Nem csak Béres Alexandra házassága ünnepel kerek évfordulót

A sportoló a szakmai ju­bi­leu­má­ra is tudatosan készül, hiszen számára fontos, hogy méltó módon tekintsen vissza az elmúlt évtizedek munkájára és eredményeire. Nem­ csak ünnepelni szeretné ezt a mérföldkövet, hanem inspirációként is tekint rá a jövőbeli terveihez.

Nagyon izgalmas időszakban vagyok, hiszen lassan 30 éve tanítok, és bár a szakmámban a fiatalok vannak fókuszban, ma már a tapasztalataimmal igazán sokat adhatok több korosztálynak is. Sokan fordulnak hozzám segítségért a gyerekvállalás és a változókor kérdéseiben, egészen az idősebb korosztály sajátos kihívásaiig, így a hosszú távú, egészséges mozgásra helyezem a hangsúlyt, nem csupán a gyors formára. Ezt az online edzőteremben, táborokban és személyes programokon adom tovább, és a lelkesedésem töretlen: a kerek születésnapomat is biztosan mozgással ünneplem majd.

Hot magazin hétfői feltöltés
A friss hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz - Fotó: hot! magazin/archív

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
