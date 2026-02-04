Béres Alexandra: „A következő harminc évet is a férjemmel szeretném leélni"

Különleges esztendő köszöntött Alexandrára, hiszen 2026 több kerek évfordulót is tartogat a számára, amelyek egyszerre érintik a magánéletét és a szakmai pályafutását. Béres Alexandra izgatottan és nagy várakozással tekint az előtte álló hónapokra, amelyek nemcsak visszatekintésre, hanem új célok kitűzésére is alkalmat adnak.

Béres Alexandra évfordulókkal teli év előtt áll - Fotó: hot! magazin/archív

„Nagyon izgalmas évem lesz, tele jubileumokkal, hiszen most, január végén, február elején lesz kereken 30 éve annak, hogy megnyertem a fitnesz-világbajnokságot. Ebben az évben egy kerek születésnapot is ünneplek, és 2026 hozza el azt is, hogy a férjemmel, Krisztiánnal novemberben lesz a 30. házassági évfordulónk” – kezdte a hot! magazinnak Alexandra.

Biztos vagyok benne, hogy egy igazán különleges év áll előttem, rengeteg utazással, baráti találkozással és élménnyel lesz tele, legalábbis mi így tervezzük.

Novemberben lesz a 30. házassági évfordulójuk - Fotó: hot! magazin/archív

Béres Alexandra férje, Krisztián teljesen más típusú ember, mint Alexandra

Alexandra házassága sokak számára valódi példaként szolgálhat, hiszen a férjével három évtizede kitartanak egymás mellett jóban és rosszban. A kapcsolatuk erejét a kölcsönös tisztelet, a szeretet és az egymás iránti elköteleződés adja, ami hosszú távon is megtartotta őket.

„Az elmúlt években én is sokat gondolkodtam azon, mik azok a tulajdonságok, amelyek ennyire közel tartanak bennünket egymáshoz, és ami miatt őszintén azt érzem, hogy a következő harminc évet is a férjemmel szeretném leélni. Ebben a világban, ahol szinte minden lecserélhető, én nem kifelé húzok, nem azon tűnődöm, mi lesz majd a következő, hanem abban élek, hogy van egy stabil, nagyon jó szövetség kettőnk között. A legfontosabb a szeretet, de emellett az is, hogy megtaláljuk a másikban azt, amiért igazán tisztelni és becsülni tudjuk: hogy legyen mondanivalója, érdekes legyen az értékrendje, és bizonyos pontokon azonosulni tudjunk egymással. Nekem különösen fontos a humor is, mert rengeteget ad egy kapcsolathoz, ha a másik meg tud nevettetni, ha akkor is jól érezzük magunkat együtt, amikor éppen nem csinálunk semmit, csak vagyunk egymás mellett. Krisz­tián­ban azt is nagyon szeretem, hogy rendkívül intelligens, sokat mesél, megosztja velem a gondolatait” – mesélte Alexandra.