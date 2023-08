Béres Alexandra a válásról: Én szeretnék egy biztos hátteret

Inkább az elvek, mint a plusz pénz

Amerikában indult el a karrierje, egy nagy kinti fitneszcég reklámarca volt, neves testépítőkkel dolgozott együtt. Ekkor volt 19 éves. Magyarországra visszatérve úgy látta, erre itt is lenne kereslet.

– Az üzleti részéhez egyrészt nem értettem, másrészt tök béna voltam benne. Krisztián sokat segített benne. Én akkor voltam igazán boldog, ha tanítottam, oktattam, az voltam én. Mindig is családi vállalkozás volt, sosem nőtte ki magát nagynak, pontosan azért, mert nem akartuk ezt felduzzasztani. Lehet, hogy lehetne ezt sokkal ügyesebben, meg gazdaságilag magasabb szinten űzni, de az nem én lennék. Volt, hogy megpróbáltam magasabb szinten űzni, de nem tudtam annyira ügyesen, valószínűleg nem is jókor indultam vele, és mindig az elveimhez tartottam magam, és ebből nem engedtem. Termékfejlesztésnél is olyan kompromisszumokat kellett volna hozni, amikbe nem egyezhettem bele – fogalmazott a műsorban a csinos anyuka, akit az extra profit sem motivált arra, hogy az elveiből, értékrendjéből alább adjon.