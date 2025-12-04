"Őrült semmiképpen nem vagyok..." - Bereczki Zoltán isteni sugallatra menekült meg az életveszélytől

Az EMeRTon-díjas magyar színész és énekes, Bereczki Zoltán a Duna televízió karácsonyi műsorában, a Várva várt című sorozatban vendégeskedett nemrég, sőt megosztott egy egészen elképesztő történetet, amire mai napig nem talált magyarázatot.

Bereczki Zoltán mai napig nem talált magyarázatot történetére / Fotó: MW

Bereczki Zoltán életét ez az egy dolog mentette meg

A Duna televízió által, december 1-től sugárzott, Várva várt című sorozatban a szereplők személyes élményeiket, sokszor mély érzelmekkel átszőtt emlékeiket osztják meg a nézőkkel. Az első hét vendége Bereczki Zoltán előadóművész, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja volt, aki a csodákban rejlő erőről beszélt és felidézte egyik személyes történetét, amikor egyfajta isteni sugallatra lelassított, és így sikerült elkerülnie az ütközést egy szarvassal.

„Egy szilveszteri fellépésre igyekeztem. Az egyik helyről a másikra, és a Mátrában elég kanyargósak az utak, és az egyik kanyar előtt tisztán hallottam, hogy a mellettem ülő azt mondta, hogy vedd le a gázról a lábad. És bár nem kérdeztem vissza, levettem a gázról a lábam, és visszalassítottam ilyen 30 km/óra környékére, és befordultam a kanyarba, ahol valóban ott állt az út közepén egy nagy szarvas, aki aztán el is ugrott, még tudtam lassítani, de lement az útról. És ebből a pár másodperc alatt megtörtént helyzetből visszaválaszoltam, hogy ’jó, hogy szóltál.’ És a mellettem ülő azt mondta, hogy ’én nem szóltam…”

- emlékezett vissza Zoltán.