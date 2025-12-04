Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Őrült semmiképpen nem vagyok..." - Bereczki Zoltán isteni sugallatra menekült meg az életveszélytől

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 13:20
sugallatéletveszély
A sármos színész mai napig keresi a válaszokat történetére.
Amy Mans
A szerző cikkei

Az  EMeRTon-díjas magyar színész és énekes, Bereczki Zoltán a Duna televízió karácsonyi műsorában, a Várva várt című sorozatban vendégeskedett nemrég, sőt megosztott egy egészen elképesztő történetet, amire mai napig nem talált magyarázatot. 

alt=Bereczki Zoltán mai napig nem talált magyarázatot történetére
Bereczki Zoltán mai napig nem talált magyarázatot történetére / Fotó: MW

Bereczki Zoltán életét ez az egy dolog mentette meg

A Duna televízió által, december 1-től sugárzott, Várva várt című sorozatban a szereplők személyes élményeiket, sokszor mély érzelmekkel átszőtt emlékeiket osztják meg a nézőkkel. Az első hét vendége Bereczki Zoltán előadóművész, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja volt, aki a csodákban rejlő erőről beszélt és felidézte egyik személyes történetét, amikor egyfajta isteni sugallatra lelassított, és így sikerült elkerülnie az ütközést egy szarvassal.

„Egy szilveszteri fellépésre igyekeztem. Az egyik helyről a másikra, és a Mátrában elég kanyargósak az utak, és az egyik kanyar előtt tisztán hallottam, hogy a mellettem ülő azt mondta, hogy vedd le a gázról a lábad. És bár nem kérdeztem vissza, levettem a gázról a lábam, és visszalassítottam ilyen 30 km/óra környékére, és befordultam a kanyarba, ahol valóban ott állt az út közepén egy nagy szarvas, aki aztán el is ugrott, még tudtam lassítani, de lement az útról. És ebből a pár másodperc alatt megtörtént helyzetből visszaválaszoltam, hogy ’jó, hogy szóltál.’ És a mellettem ülő azt mondta, hogy ’én nem szóltam…”

- emlékezett vissza Zoltán.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu