Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeköltözés után jön az eljegyzés? Bebe elárulta, mit tervez párjával

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 11:35
Bebekarrier
Az énekes nemrég új szintre emelte a kapcsolatát Mártoni Edinával. Bebe az összeköltözés után még nem gondolkodik a jövőn, csupán szeretné élvezni a közös életet.
Bors
A szerző cikkei

Abebe Dániel korábban őszintén nyilatkozott szerelméről, aki a közönség számára sem ismeretlen. Bebe azt is elárulta, hogy párja tette meg az első lépést, ám az énekest sem kellett győzködni, a szimpátia azonnal kölcsönös volt közöttük. Bebe kapcsolata azóta is stabil lábakon áll, a jövőről pedig most nyíltan beszélt a Melody Maker frontembere és a Dal 2026 új zsűritagja.

Bebe és Mártoni Edina kapcsolata mindennél erősebb
Bebe és Mártoni Edina életében hamar eljött az összeköltözés ideje (Fotó: Török Gergő)

Közel a következő lépés Bebe életében?

Pár hónapja költöztünk össze és eddig szerencsére minden rendben van. Nem szeretném siettetni a kapcsolatunkat, szóval mindenki megnyugodhat, érkezni fog a gyűrű, de még várni kell rá. Az összeköltözés is viszonylag gyorsan történt, de egyáltalán nem bántuk meg

– mondta lapunknak az énekes. Az eljegyzésre tehát még várnia kell a rajongóknak, ám a sztárpár, Bebe elmondása alapján nagyon élvezi a közös életet.

Szerintem sikerült jól egymásra találnunk. Éppen most vásároltam bútorokat a hálószobába, mivel még mindig tart a költözés, de szerencsére nagyon jól megvagyunk. Azt érzem, hogy jó döntés volt az összeköltözés

– árulta el kapcsolatáról Bebe.

Bebe és Nagy Ő Edina
Bebe párja mindenben motiválja az énekest (Fotó: TV2)

Bebe szerelme mellett karrierje is szárnyal

Alig egy hete jelentették be a szervezők, hogy Abebe Dániel lesz a Dal 2026 egyik zsűritagja, az énekes pedig nem tagadja, hogy nagyon meglepte a felkérés, amire örömmel mondott igent.

Nagyon váratlanul ért, amikor megkerestek. Amikor leültünk először erről beszélni, akkor alig hittem el, hogy ez most tényleg megtörténik. Nyilván nagyon boldog voltam és rendkívül izgatottan várom már a műsort

– mesélte Bebe. A Dal 2026 zsűritagjai idén Abebe Dániel mellett Szandi, Ferenczi György és Trap kapitány lesznek.

A zsűrizés mellett azonban Bebe zenei karrierje sem áll meg: a Melody Maker zenekar frontembere hosszú kihagyás után hamarosan új zenével érkezik.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu