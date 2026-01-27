Összeköltözés után jön az eljegyzés? Bebe elárulta, mit tervez párjával

Abebe Dániel korábban őszintén nyilatkozott szerelméről, aki a közönség számára sem ismeretlen. Bebe azt is elárulta, hogy párja tette meg az első lépést, ám az énekest sem kellett győzködni, a szimpátia azonnal kölcsönös volt közöttük. Bebe kapcsolata azóta is stabil lábakon áll, a jövőről pedig most nyíltan beszélt a Melody Maker frontembere és a Dal 2026 új zsűritagja.

Bebe és Mártoni Edina életében hamar eljött az összeköltözés ideje (Fotó: Török Gergő)

Közel a következő lépés Bebe életében?

Pár hónapja költöztünk össze és eddig szerencsére minden rendben van. Nem szeretném siettetni a kapcsolatunkat, szóval mindenki megnyugodhat, érkezni fog a gyűrű, de még várni kell rá. Az összeköltözés is viszonylag gyorsan történt, de egyáltalán nem bántuk meg

– mondta lapunknak az énekes. Az eljegyzésre tehát még várnia kell a rajongóknak, ám a sztárpár, Bebe elmondása alapján nagyon élvezi a közös életet.

Szerintem sikerült jól egymásra találnunk. Éppen most vásároltam bútorokat a hálószobába, mivel még mindig tart a költözés, de szerencsére nagyon jól megvagyunk. Azt érzem, hogy jó döntés volt az összeköltözés

– árulta el kapcsolatáról Bebe.

Bebe párja mindenben motiválja az énekest (Fotó: TV2)

Bebe szerelme mellett karrierje is szárnyal

Alig egy hete jelentették be a szervezők, hogy Abebe Dániel lesz a Dal 2026 egyik zsűritagja, az énekes pedig nem tagadja, hogy nagyon meglepte a felkérés, amire örömmel mondott igent.

Nagyon váratlanul ért, amikor megkerestek. Amikor leültünk először erről beszélni, akkor alig hittem el, hogy ez most tényleg megtörténik. Nyilván nagyon boldog voltam és rendkívül izgatottan várom már a műsort

– mesélte Bebe. A Dal 2026 zsűritagjai idén Abebe Dániel mellett Szandi, Ferenczi György és Trap kapitány lesznek.

A zsűrizés mellett azonban Bebe zenei karrierje sem áll meg: a Melody Maker zenekar frontembere hosszú kihagyás után hamarosan új zenével érkezik.