Sosem volt még ennyire dögös: Baukó Éva forrónadrágban töltötte be 43. életévét

Baukó Éva szombaton tölti be a 43-at, de már pénteken érzelmes bejegyzéssel kezdte az ünneplést.
A valóságshow-királynő forrónadrágban és combig érő bőrcsizmában mutatta meg hibátlan alakját, de ezzel nem hagyta ennyiben: érzelem dús szavakat is megosztott a fotó mellett. Éva minden évben visszagondol az elmúlt időszakra, és ez most sem volt másképp: számára az elmúlt év nehéz volt, de ő mindig is optimizmussal küzdött a problémáival.
A sztár elmondta, hogy az idei évet nem sietve, és nem hangosan indította, hanem inkább a lelassulás mellett döntött.
Most sokkal többet érzek, mint amennyit el tudnék mondani. És ez így van jól
- írta.
