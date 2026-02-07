Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Sosem volt még ennyire dögös: Baukó Éva forrónadrágban töltötte be 43. életévét

Baukó Éva
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 10:30
születésnapi köszöntésszületésnap
A valóságshow-királynő számára az életkor csak egy szám. Baukó Éva bőrcsizmában pózolt.
Baukó Éva szombaton tölti be a 43-at, de már pénteken érzelmes bejegyzéssel kezdte az ünneplést.

Baukó Éva
Baukó Éva így köszöntött 43. életévét 
Fotó: Markovics Gábor

A valóságshow-királynő forrónadrágban és combig érő bőrcsizmában mutatta meg hibátlan alakját, de ezzel nem hagyta ennyiben: érzelem dús szavakat is megosztott a fotó mellett. Éva minden évben visszagondol az elmúlt időszakra, és ez most sem volt másképp: számára az elmúlt év nehéz volt, de ő mindig is optimizmussal küzdött a problémáival.

A sztár elmondta, hogy az idei évet nem sietve, és nem hangosan indította, hanem inkább a lelassulás mellett döntött.

Most sokkal többet érzek, mint amennyit el tudnék mondani. És ez így van jól

- írta.

Baukó Éva születésnapi köszöntője:

 

