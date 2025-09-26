„A könnyeivel küszködik mindennap” – A poklot járta meg Dulin Metta! Brutális balesete után az édesanyja is elsírta magát

Dulin Metta az utazás közben sérülést szerzett, ami nemcsak fizikailag, de mentálisan is próbára tette.
A mai napig nem tudtam teljesen feldolgozni és a helyére tenni magamban, hogy ilyen hamar véget ért számomra az Ázsia Expressz”
– nyilatkozta, majd hozzátette: „Talán az a hosszú hetekig tartó szenvedés is könnyebb volt lelkileg, mint feldolgozni, hogy idő előtt véget ért számomra a verseny.”
Hat hónap után azonban eljött a várva várt pillanat: újra biciklire ülhetett.
„A nagy szerelmem a kerékpárom fél év után ismét előkerülhetett, ez eddig nem volt engedélyezett az orvosaim által. Egy aranyos kis 30 kilométeres tekerés volt, de annyira boldoggá tett, hogy az első pár méteren potyogtak a könnyeim az örömtől”
– Vallotta elérzékenyülve Metta.
A játék során háromszoros bokasérülést szenvedett, melynek következtében begyulladt az Achilles-ina, ami átterjedt a csonthártyájára mindkét lábában. Ezután csak egy rossz lépésre volt szükség, hogy meghúzódjon a bokaszalagja. Ez mind mentálisan, mind fizikálisan borzasztóan megterhelő volt a Kőgazdag Fiatalok szereplőjének. Az is benne volt a pakliban, hogy többé nem tud bicegés nélkül járni. Elmondta, hogy a felépülése első öt hetében az olyan mindennapi feladatok is nehézséget jelentettek számára, mint egy pohár víz kitöltése vagy, az ágytól a fürdőszobáig tartó eljutás.
Szerencsére azonban Metta nem egyedül küzdött ebben a nehéz időszakban. Édesanyja és szerettei végig kísérték ezen a fájdalmas folyamaton, amiről később elmondta, hogy nem csak neki volt igazi szenvedés: „Látni az anyukámat, aki a könnyeivel küszködik mindennap, hogy így látja a lányát. Neki is akkora volt ez a fájdalom, mint amennyire nekem fájt fizikailag.”
A sérülés mellett egy másik egészségügyi problémával is együtt kell élnie: felszívódási zavarban szenved, ami miatt arca sokszor ödémás lesz. A negatív kommentek ellenére Metta nem hajlandó feladni önazonosságát.
Az önazonosság kérdése más területen is előkerül. A Nagy Ő sztárja nyíltan vállalja, hogy nem hord melltartót és a jövőben nem is tervez:
„Nem fogok azért melltartót hordani, hogy megfeleljek bármilyen társadalmi elvárásnak. Én nem érezném benne jól magam, úgyhogy úgy csinálom, ahogy nekem tetszik.”
– mesélte, majd kitért arra is, hogy mindennek van egy határa és sohasem a polgárpukkasztás volt a célja.
A megpróbáltatások nem fognak rajta, kitartóan dolgozik azon, hogy eljusson oda, ahonnan indult.
Edzőjének és a nagy elszántságának köszönhetően Metta látja már a fényt az alagút végén. Igazi harcosként, ha újra felkérnék az Ázsia Expressz műsorába a legnagyobb boldogsággal mondana igent!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.