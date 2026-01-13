Aurelio kiborult, sírva omlott össze a kamerák előtt

A TV2 új műsorának hamarosan látható epizódjaiban a bajai fenegyerek próbálja bebizonyítani, új életet kezdett, és készen áll arra, hogy maga mögött hagyja zűrös múltját. A műsorban a nézők végig követhetik Aurelio személyiségfejlődését, a feladatoknak köszönhetően halad előre egy olyan úton, amely során szép lassan rádöbben, hogy életének mely területén kell még változtatnia.

Aurelio párja, Niki is szerepel az Eskü, megváltozom reality műsorban (Fotó: Bors)

Aurelio családja is szerepel a TV2 új műsorában

A próbatételeket a családja és barátai álmodják meg, és végig is kísérik teljesítményét, hogy közösen leszűrhessék a tanulságokat. A műsor egyik kulcsfigurája Aurelio mellett a Nagy Duett után ismét Nótár Mary lesz, aki szintén nyomon követi és kommentálja az eseményeket.

„Nagyon durva szembesítést adott a műsor arról, hogy milyen ember vagyok jelenleg, és hogy milyennek gondolom magamat. Nem akarok nagyon szpojlerezni, de a két kép nem mindig egyezett” – mondta a sztárapuka, aki nemrég elárulta, mikor jön a második baba.

Van egy kislányom, jó példát akarok mutatni neki. Szeretném, hogy büszke legyen rám. Nagyon motivál a műsor abban, hogy mindig lehet fejlődni az élet minden területén, és szerintem ezzel a nézők is nagyon tudnak majd azonosulni. Számomra a legnagyobb üzenete, hogy a pokolból is vissza lehet jönni. Baromi büszke vagyok, hogy van egy hozzám kapcsolódó ilyen tévéműsor, ahol ezt megtehetem, az egyik legdurvább álmom vált valóra. Szerintem nem lesz olyan ember az országban, akiben ez a műsor ne mozgatna meg majd valamit

- kezdte a sajtótájékoztatón Aurelio büszkén, aki azt is elárulta, hogy gyakran összeomlott és zokogásban tört ki a forgatások alatt.

Aurelio a Nagy Duett műsorban a döntőig menetelt Nótár Mary-vel (Fotó: Bors)

Nótár Mary-vel elmélyült a barátságuk

„Nem titok, hogy Aurelióval A Nagy Duett alatt nagyon közel kerültünk egymáshoz, 3 hónapig szinte éjjel-nappal együtt voltunk, jó barátok lettünk. És bár az elején voltak fenntartásaim, egy nagyon kedves srácot ismertem meg benne, egy tisztelettudó, okos fiatalembert. Ám amikor megtudtam, hogy alakulóban van ez a műsor, akkor azért aggódtam, hogyan kezel majd bizonyos szituációkat. Mert tudom, hogy milyen hamar elveszíti a fejét. Nem akarom lelőni a poént én sem, de nagyon büszke vagyok rá, és arra is, hogy ilyen őszintén beleállt ebbe az egészbe. Azt gondolom, hogy át fog jönni a nézőknek, hogy igen, születnek ilyen emberek is, akik például egy kicsit hevesebb vérmérsékletűek, de tenni akarnak azért, hogy változtassanak. Nagyon nagy vállalás Aureliótól, hogy ilyen mélyen beleláthatunk az életébe, filter nélkül. Sokaknak lehet tükör, hogy ha rosszat cselekszünk, annak megvan a következménye, de mindig ott van a változás lehetősége is, és csakis rajtunk múlik”

- árulta el az énekesnő.