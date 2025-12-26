Így telik Zámbó Jimmy fiánál a karácsony: „Nem vagyunk nagy ajándékozósak”

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska 16 éve alkot egy párt, ez idő alatt több mosolyszünet is volt már köztük, ám most már évek óta szent a béke. A karácsonyt is ebben az idilli hangulatban töltik…
Zámbó Krisztián párja, Takács Zsuzska elárulta, nem a tárgyi ajándékokon van náluk a hangsúly.
Nem vagyunk nagy ajándékozósak. Mi inkább a szeretetünket mutatjuk ki ilyenkor egymásnak
– hangsúlyozta ki Zsuzska a közösen eltöltött idő és érzelmek fontosságát. Természetesen az ünnep varázsa, a csillogó díszek, a pislákoló égősorok és persze a diótörők teljesen magukkal ragadják.
Nagyon szeretek díszíteni, mindig kirakom a diótörő babáimat, amiket évek óta gyűjtök már
– árulta el még ezt a kedves részletet a modell, aki családalapításra készül Krisztiánnal.
Zámbó Jimmy fia egész évben járja az országot, hogy fellépéseivel örömöt és bulihangulatot hozzon a közönségének. Bár a színpadon mindig pörgős, táncos hangulatot teremt, ő maga nem egy nagy partiarc, így szilveszterkor sem a féktelen bulizáson van a hangsúly. Zsuzsika mindig Krisztiánnal tart a fellépéseire, s közösen úgy döntöttek, szilveszterkor nem lesz fellépés, nem mintha nagyszabású terveik lennének.
„Szilveszterkor nem bulizunk, ketten vagyunk, vagy meglátogatjuk édesapámat” – vonta meg a vállát derűsen Zsuzska.
Karácsonykor tehát nem halmozzák el egymást felesleges tárgyi ajándékokkal, hanem az érzelmekre fektetik a hangsúlyt. Egy érzelmes családi ünnepről pedig nem hiányozhatnak Zámbó Jimmy dalai, különösen nem a családtagjainál. Az életmódváltásban lévő Krisztián tavaly karácsonykor meg is osztotta közösségi oldalán Jimmy Harang szól a kisfaludban című dalát, azzal a felkiáltással: „Nincs karácsony Jimmy nélkül”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.