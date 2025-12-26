Így telik Zámbó Jimmy fiánál a karácsony: „Nem vagyunk nagy ajándékozósak”

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska 16 éve alkot egy párt, ez idő alatt több mosolyszünet is volt már köztük, ám most már évek óta szent a béke. A karácsonyt is ebben az idilli hangulatban töltik…

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska visszafogott ünneplésre készül (Fotó: Facebook)

Zámbó Krisztián karácsonya így telik

Zámbó Krisztián párja, Takács Zsuzska elárulta, nem a tárgyi ajándékokon van náluk a hangsúly.

Nem vagyunk nagy ajándékozósak. Mi inkább a szeretetünket mutatjuk ki ilyenkor egymásnak

– hangsúlyozta ki Zsuzska a közösen eltöltött idő és érzelmek fontosságát. Természetesen az ünnep varázsa, a csillogó díszek, a pislákoló égősorok és persze a diótörők teljesen magukkal ragadják.

Nagyon szeretek díszíteni, mindig kirakom a diótörő babáimat, amiket évek óta gyűjtök már

– árulta el még ezt a kedves részletet a modell, aki családalapításra készül Krisztiánnal.

„Szilveszterkor nem bulizunk”

Zámbó Jimmy fia egész évben járja az országot, hogy fellépéseivel örömöt és bulihangulatot hozzon a közönségének. Bár a színpadon mindig pörgős, táncos hangulatot teremt, ő maga nem egy nagy partiarc, így szilveszterkor sem a féktelen bulizáson van a hangsúly. Zsuzsika mindig Krisztiánnal tart a fellépéseire, s közösen úgy döntöttek, szilveszterkor nem lesz fellépés, nem mintha nagyszabású terveik lennének.

„Szilveszterkor nem bulizunk, ketten vagyunk, vagy meglátogatjuk édesapámat” – vonta meg a vállát derűsen Zsuzska.

„Nincs karácsony Jimmy nélkül”

Karácsonykor tehát nem halmozzák el egymást felesleges tárgyi ajándékokkal, hanem az érzelmekre fektetik a hangsúlyt. Egy érzelmes családi ünnepről pedig nem hiányozhatnak Zámbó Jimmy dalai, különösen nem a családtagjainál. Az életmódváltásban lévő Krisztián tavaly karácsonykor meg is osztotta közösségi oldalán Jimmy Harang szól a kisfaludban című dalát, azzal a felkiáltással: „Nincs karácsony Jimmy nélkül”.