Ettől elolvadsz: édes pillanatokat osztott meg gyermekeiről Vasvári Vivien

Vasvári Vivien boldog pillanatokat osztott meg a követőivel a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában.

Vasvári Vivien kihasználta az országszerte rég látott hótakarót / Fotó: Borzi Vivien / hot! magazin

Vivien az Instagramon mutatott meg a rajongóknak jó néhány szívet melengető pillanatot arról, hogyan élvezték a havazást a gyerekei. A sztáranyuka rengeteg időt tölt velük, így a behavazott Normafa sem maradhatott ki az állomások közül. A kicsik ekkor összekapaszkodva és külön-külön is csúszkáltak a dombokon.

Forrás: Vasvári Vivien Instagram-sztori

Nemcsak a gyerekek sikoltoznak a videókban. Vivi is hangosakat felsikoltott, miközben figyelte őket, ahogy hatalmas sebességgel robognak le a dombokon.

Vasvári Vivien legkisebb gyermekének ez az első szánkózási élménye

Vivien külön posztban is megmutatta, hogyan használják ki a havas napokat a gyerekekkel. Talán az egyik legjobb családi program, ami csak akkor lett volna még csodálatosabb, ha karácsonykor történik, de valljuk be: a természeti csoda így is elképesztően meleg hangulatot okoz a lelkekben, kivált a gyerekekében.

Cukik vagytok

– jegyezte meg egy kommentelő a poszt alatt.

Vasvári Vivien egyébként itt a tavaly áprilisban született gyermekének, Liamnek mutatta meg, milyen egy igazi szánkózás a havas tájban.