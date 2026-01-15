Kiakadt Tiv Tivy a baloldaliak bevándorláspolitikájára

Tiv Tivy korábban sem fogta vissza magát, amikor közéleti kérdésekről kellett megszólalni, de a mostani videó teljesen kiakasztotta az influenszert. A híres internetes személyiség nem rég feljelentést is tett a baloldali rajongók ellen, amikor a lánya halálát kívánták a videói alatt. Tiv Tivy most egy baloldali videóra reagált közösségi oldalán, ahol a kormány bevándorláspolitikáját kérdőjelezték meg egy Tisza-sziget gyűlésen.

Tiv Tivy TikTok-videójában reagált a baloldal botrányos megszólalására (Fotó: Kovács Dávid)

Tiv Tivy nem fogta vissza magát

A kampányidőszakban egyre több merész kijelentés hangzik el a Tisza-sziget gyűlésein, amik megkérdőjelezik a kormány döntéseit.

Neki ennyit megér az, hogy nem jönnek ide a migránsok. Ez a duma a magyar lakosság felé

– mondták az egyik baloldali találkozón, amire most az influenszer is reagált.

Nagyon jól mondja. Megér ennyit nekünk. Nehogy már az ország jövője a pénzről szóljon és ne a benne lévő emberekről. A Tisza-szigetnél jó a matek, egy millió euró, egy millió bevándorló. Na, de nem mindenki akarja eladni az országot

– mondta videójában Tiv Tivy.

Tiv Tivy Orbán Viktor szavait is alátámasztotta (Fotó: Kovács Dávid)

„Nem leszünk bevándorlóország!”

Tiv Tivy is alátámasztotta a miniszterelnök szavait, aki korábban határozottan felszólalt a migránsok helyzetéről.

Nem veszünk át egyetlen nyugat-európai országtól egyetlen migánst sem. Nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét, és nem leszünk bevándorlóország. Nem fogadjuk el, hogy Brüsszel mondja meg, kikkel éljünk együtt!

– mondta nemrég Orbán Viktor.

A nagy követőtáborral rendelkező influenszer sem szeretné, ha Budapestet és az országot is elárasztanák a bevándorlók. Tivy ezt nyíltan kijelentette videójában, reagálva ezzel a baloldal hazugságaira. A korábbi valóságshow-hős egyszerűen kellemetlennek nevezte azt, hogy az ellenzék így próbálja befolyásolni az embereket.