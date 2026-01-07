Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Rendkívüli műsorváltozást jelentettek be: Tarr Béla emléke előtt tiszteleg a közmédia

Tarr Béla
A legendás rendező, Tarr Béla 70 éves korában hunyt el.
A minap érkezett a hír, hogy január 6-án, életének 70. évében elhunyt a legendás magyar rendező, Tarr Béla, akinek a munkásságának a világ minden táján akadnak rajongói. A filmrendező életműve máig meghatározó, és olyan kultikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Sátántangó, a Werckmeister harmóniák, a Kárhozat vagy a Torinói ló. A filmjeiben az emberi lét legmélyebb kérdéseit vizsgálta, miközben új formanyelvi lehetőségeket teremtett a kortárs filmművészet számára. Munkásságát számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el, átvehette a Kossuth- és a Balázs Béla-díjat, valamint 2023-ban az Európai Filmakadémia tiszteletbeli díját is. A közmédia Tarr Béla előtt tisztelegve január 9-én, pénteken 21 órakor az M5 kulturális csatornán a Kárhozat című alkotását tűzi műsorra - írja a Híradó.hu.

Tarr Béla emléke előtt tiszteleg a közmédia / Fotó: David Zorrakino

Tarr Béla emléke előtt tisztelegnek 

Tarr Béla korai, meghatározó alkotása, az 1987-ben bemutatott Kárhozat január 9-én, pénteken 21 órakor az M5 műsorán lesz látható. A fekete‑fehér filmdráma Tarr Béla későbbi, világviszonylatban is elismert filmművészetének előfutára. A történet középpontjában Karrer (Székely B. Miklós ) áll, aki saját reménytelenségével, az emberi kapcsolatok súlyával és a lét értelmének megtalálásával küzd.

 

 

