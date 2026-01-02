Szabó Zsófi megmutatta, milyen gyönyörű helyen töltötte a Szilvesztert

A TV2 gyönyörű sztárja, Szabó Zsófi különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, hol töltötte a Szilvesztert. A műsorvezető nagyon eseménydús évet tudhat maga mögött, most pedig egy idézett szöveggel azt is elárulta, hogy mit vár 2026-tól, mik a kitűzött céljai erre az esztendőre.

Szabó Zsófi gyönyörű helyen Szilveszterezett.

Szabó Zsófi a legújabb posztja alapján a svájci St. Moritzba látogatott Szilveszterkor, ahol finomságokat evett és meseszép panorámát csodálhatott – ráadásul azt is megmutatta a képösszeállításban, hogy mennyire figyelemfelkeltő jelenség volt estélyi ruhában.

Szabó Zsófi előtt ezek lebegnek 2026-ra:

Egészség.

Új kezdetek.

Boldog élet.

Boldog család.

Hűséges barátok.

Nincs rossz energia.

Személyes fejlődés.

Új esélyek.

Siker mindenben.

Egy egészséges szerelmi élet.

Ide kattintva lehet megtekinteni Szabó Zsófi posztját.