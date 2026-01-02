SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szabó Zsófi megmutatta, milyen gyönyörű helyen töltötte a Szilvesztert

Szabó Zsófi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 12:59
svájcszilveszter
Szabó Zsófi meseszépen nézett ki estélyi ruhában.

A TV2 gyönyörű sztárja, Szabó Zsófi különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, hol töltötte a Szilvesztert. A műsorvezető nagyon eseménydús évet tudhat maga mögött, most pedig egy idézett szöveggel azt is elárulta, hogy mit vár 2026-tól, mik a kitűzött céljai erre az esztendőre.

szabo zsofi-01-BS
Szabó Zsófi gyönyörű helyen Szilveszterezett.

Szabó Zsófi a legújabb posztja alapján a svájci St. Moritzba látogatott Szilveszterkor, ahol finomságokat evett és meseszép panorámát csodálhatott – ráadásul azt is megmutatta a képösszeállításban, hogy mennyire figyelemfelkeltő jelenség volt estélyi ruhában.

Szabó Zsófi előtt ezek lebegnek 2026-ra:

  • Egészség.
  • Új kezdetek.
  • Boldog élet.
  • Boldog család.
  • Hűséges barátok.
  • Nincs rossz energia.
  • Személyes fejlődés.
  • Új esélyek.
  • Siker mindenben.
  • Egy egészséges szerelmi élet.

Ide kattintva lehet megtekinteni Szabó Zsófi posztját.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu