Szabó Zsófi megmutatta, milyen gyönyörű helyen töltötte a Szilvesztert

A TV2 gyönyörű sztárja, Szabó Zsófi különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, hol töltötte a Szilvesztert. A műsorvezető nagyon eseménydús évet tudhat maga mögött, most pedig egy idézett szöveggel azt is elárulta, hogy mit vár 2026-tól, mik a kitűzött céljai erre az esztendőre.
Szabó Zsófi a legújabb posztja alapján a svájci St. Moritzba látogatott Szilveszterkor, ahol finomságokat evett és meseszép panorámát csodálhatott – ráadásul azt is megmutatta a képösszeállításban, hogy mennyire figyelemfelkeltő jelenség volt estélyi ruhában.
Szabó Zsófi előtt ezek lebegnek 2026-ra:
Ide kattintva lehet megtekinteni Szabó Zsófi posztját.
