Tűzforró: Szabó Franciska szexi táncát mindenki csak tátott szájjal képes megnézni

Az Exatlon Hungary sztárja, Szabó Franciska az évek alatt több szerepben is kipróbálta magát, hiszen cselgáncsozóként és fitneszversenyeken is hatalmas sikereket ért el, jelenleg pedig profi pofonosztóként alkot maradandót nagy erővel a világ másik részén Sheena Bathory néven – rengetegen rajonganak a csinos sportemberért.

Szabó Franciska a táncmozdulataival is képes bárkit megbabonázni / Fotó: Szabó Franciska

Szabó Franciska népszerűségének több oka is van, az egyik például a szépsége, ami mellett nehezen lehet elmenni szó nélkül, legalábbis erről árulkodik az, hogy szinte rögtön dicséretcunamit kap, amikor kitesz magáról bármit a közösségi oldalára – mondani sem kell, hogy most is így történt, de a videóját látva egy kicsit sem meglepő.

Szabó Franciska a legújabb videójában megmutatta a tánctudását, a szexi mozdulatait pedig rengeteg szívecskés, tüzes, dicsérő kommenttel hálálták meg a hűséges rajongói.

Itt lehet megtekinteni Szabó Franciska táncos videóját: