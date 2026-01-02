SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűzforró: Szabó Franciska szexi táncát mindenki csak tátott szájjal képes megnézni

Szabó Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 15:44
szexitánc
Szabó Franciska nagy sikert aratott a táncmozdulataival.

Az Exatlon Hungary sztárja, Szabó Franciska az évek alatt több szerepben is kipróbálta magát, hiszen cselgáncsozóként és fitneszversenyeken is hatalmas sikereket ért el, jelenleg pedig profi pofonosztóként alkot maradandót nagy erővel a világ másik részén Sheena Bathory néven – rengetegen rajonganak a csinos sportemberért.

Szabó Franciska
Szabó Franciska a táncmozdulataival is képes bárkit megbabonázni / Fotó: Szabó Franciska

Szabó Franciska népszerűségének több oka is van, az egyik például a szépsége, ami mellett nehezen lehet elmenni szó nélkül, legalábbis erről árulkodik az, hogy szinte rögtön dicséretcunamit kap, amikor kitesz magáról bármit a közösségi oldalára – mondani sem kell, hogy most is így történt, de a videóját látva egy kicsit sem meglepő.

Szabó Franciska a legújabb videójában megmutatta a tánctudását, a szexi mozdulatait pedig rengeteg szívecskés, tüzes, dicsérő kommenttel hálálták meg a hűséges rajongói.

Itt lehet megtekinteni Szabó Franciska táncos videóját:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu