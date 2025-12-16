Árulkodó, forró fotó: Baywatch-lány lesz Szabó Franciska?

Szabó Franciska fürdőruhás képpel örvendeztette meg rajongóit, ráadásul nem is akármilyennel. Egy piros egyrészesbe bújt, ami láttán sokaknak juthat eszébe egy régi, ikonikus sorozat.

Szabó Franciska új szerepre készül? Kétségtelen: a Baywatch-ban is megállná a helyét

Fotó: Szabó Franciska

Szabó Franciska esete a piros fürdőruhával

Szabó Franciska akár a Baywatch szereplőgárdájába is tökéletesen beillene, ugyanis legutóbbi, Instagramon megosztott képén épp egy piros, egyberészes fürdőruhát visel, amely kísértetiesen hasonlít a sorozat-, illetve filmbeli ruhadarabokhoz.

Azt már megszokhattuk, hogy a sportoló rendszeresen oszt meg szexi, sokat mutató képeket magáról, így nem is meglepő, hogy ismét megörvendeztette a követőit egy pikánsabb felvétellel, ami garantáltan felforrósítja a hideg, szürke téli hétköznapokat.