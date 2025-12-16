Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Árulkodó, forró fotó: Baywatch-lány lesz Szabó Franciska?

Szabó Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 12:35
Baywatchszexi
A sportoló szexi fotóval jelentkezett. Kinek mi jut eszébe Szabó Franciska fürdőruhájáról?

Szabó Franciska fürdőruhás képpel örvendeztette meg rajongóit, ráadásul nem is akármilyennel. Egy piros egyrészesbe bújt, ami láttán sokaknak juthat eszébe egy régi, ikonikus sorozat.

Szabó Franciska tán új szerepre készül?
Szabó Franciska új szerepre készül? Kétségtelen: a Baywatch-ban is megállná a helyét
Fotó: Szabó Franciska

Szabó Franciska esete a piros fürdőruhával

Szabó Franciska akár a Baywatch szereplőgárdájába is tökéletesen beillene, ugyanis legutóbbi, Instagramon megosztott képén épp egy piros, egyberészes fürdőruhát visel, amely kísértetiesen hasonlít a sorozat-, illetve filmbeli ruhadarabokhoz.  

Azt már megszokhattuk, hogy a sportoló rendszeresen oszt meg szexi, sokat mutató képeket magáról, így nem is meglepő, hogy ismét megörvendeztette a követőit egy pikánsabb felvétellel, ami garantáltan felforrósítja a hideg, szürke téli hétköznapokat.

 

 

