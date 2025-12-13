Vérfagyasztó sikolyok, szirénázó mentőautó: mutatjuk az Exatlon legbrutálisabb baleseteit

Minden Bajnoknak és Kihívónak az volt a rémálma, hogy sérülés miatt, idő előtt kell elhagynia Dominikát. Az Exatlon Hungary kőkemény akadálypályáin senki sem kímélte magát, utolsó leheletükkel, fájdalmat nem ismerve száguldottak a pályákon. Az eddigi négy évadban több brutális balesetet láthattak a nézők, volt olyan széria, amikor hét versenyzőnek ért véget sérülés vagy betegség miatt a verseny.

Rozs Geri az Exatlon Hungary első évadának nagy esélyese volt, sérülés miatt kellett távoznia a műsorból (Fotó: TV2)

Rozs Gerit mentő vitte el a pályáról

A Kihívók versenyzője az első évadban nagy esélyese volt a végső győzelemre. Nagyon gyors volt, jól mentek neki az ügyességi feladatok. Rozs Geri az utolsó párbaj közben szenvedett súlyos sérülést, de nem adta fel, gyakorlatilag fél lábbal ment végig az akadályokon, így alul maradt barátja, Kása Andással szemben. A Kihívót végül mentő vitte kórházba, olyan fájdalmai voltak.

Palik László kimondta: Novák Zalánnak véget ért az Exatlon (Fotó: TV2)

Novák Zalán sírva távozott

A Kihívók csapatkapitányának a döntő előtt az orvosok döntöttek a sorsáról. Közölték vele: súlyosbodott korábbi izomszakadása, így az egészsége érdekében nem folytathatta a játékot, búcsúzhat a 15 milliós fődíjtól. Az Exatlon Hungary második évadának sztárja emelt fővel távozhatott, hiszen mindent megtett a Kihívók sikeréért, ráadásul az addigi statisztikák alapján ő volt az egyik legesélyesebb férfi versenyző a végső győzelemre is.

Nagy Dani begipszelve, mankóval hagyta el az Exatlont (Fotó: TV2)

Nagy Dani kerekesszékben utazott haza

A harmadik évadban olyan történt, ami még sosem volt az Exatlonban: egy évad alatt hét versenyzőnek ért véget sérülés vagy betegség miatt a verseny. A BMX versenyző hatalmas esélyekkel vágott neki a műsornak, igazolta is ügyességét, igazi közönségkedvenc volt. A kékek csapatkapitánya januárban, még a második héten, a konténeres pályán szenvedett súlyos bokasérülést. Mentő vitte kórházba, ahol begipszelték a lábát, és mankót kapott. Napokig a pálya széléről figyelte a versenyt, bízva, hogy rendbejön a lába, de végül az orvosok döntöttek, vége az Exatlonjának, gipszben, kerekesszékben utazott haza.

Súlyos sérülés után, sírva távozott Szabó Franciska az Exatlonból (Fotó: TV2)

Átok ült a Bajnokon, Szabó Franci vérfagyasztó balesetet szenvedett

A pirosak hangadója, legszenvedélyesebb versenyzője is a konténerpályán szenvedett súlyos sérülést, ordított fájdalmában, több szalagja is részlegesen elszakadt, esélye sem volt arra, hogy folytassa a versenyt. Utána Tóth Janka betegség miatt távozott, ahogy nem sokkal később Suti András is. Utánuk Kocsis Lilkó távozott, akinek az egyik futam közben szilánkosra tört a csuklója. Őt Somhegyi Krisztián követte, aki nagy esélyese volt a műsornak, először az egyik, majd annak gyógyulása után a másik keze is megsérült, sínbe került. Utolsóként Ujvári Iza távozott, aki súlyos térdsérülést szenvedett.