Stohl András felesége továbblépett? Új párja lehet Vicának

Stohl András 2025 nyarán jelentette be szomorú posztban, hogy elválik feleségétől, Vicától. A pár több évnyi együttélés után közös megegyezéssel jelentette be, hogy útjaik különválnak, egy közös gyermekük született.

Stohl András és Vica 2025 nyarán jelentették be, hogy külön utakon folytatják (Fotó: hot! magazin archív)

Stohl András felesége túllépett

A színész-műsorvezető tavaly nyáron szűkszavú bejegyzésben fogalmazta meg érzéseit:

Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz. Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk. Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább. Így kérjük a sajtó munkatársait is, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban minket! A poszt szövege csak teljes egészében használható fel.

Stohl András gyermekei tehát eddig is, eztán is vélhetően jó kapcsolatban maradnak majd, bár nagy a korkülönbség közöttük, törekszenek rá, hogy jól működő mozaikcsalád lehessenek. Bár a válás bejelentését követően hamarosan kiderült, hogy Nagy Ő-ként tér vissza a TV2 műsorában, most úgy tűnik, hogy egykori felesége is továbblépett a történteken. Stohl Vica ugyanis saját Instagram-oldalán, 24 óráig elérhető sztoriban tett közzé egy boldogan korcsolyázós videót, amelyben vélhetően új párját is megmutatta, sőt mi több, meg is jelölte őt rajta.

A szerencsés úriembert Mártonnak hívják, aki saját magát egy világutazó kalandornak mutatja be közösségi oldalán és láthatóan óriási lendületet, illetve sok vidámságot hozott Vica életébe a nehéz időszak után.

Stohl András vajon megtalálta azóta az igazit?

A nyáron válófélben lévő színészre népharag zúdult, amikor pár héttel a bejelentés után kiderült, hogy ő lesz a következő Nagy Ő. Bár sokáig nem szólalt meg a témában, később azért megtörte a csendet, hogy miért vállalta el a felkérést.

Nyilván én egy elég speciális helyzetben vagyok most az életemben a válás tekintetében. Ez is nagyon megosztja az embereket, mint ahogy általában az én viselkedésem meg a személyem is

– magyarázta a színész, megjegyezve, hogy A Nagy Ő-ről is bizonyára van véleménye mindenkinek.