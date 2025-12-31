SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Vége a szerelemnek! Sztárok, akik 2025-ben sokkoltak minket szakításukkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 17:45
Hiába a csillogás és a fényűző hírnév, a sztárpárok kapcsolata is épp úgy tönkremehet, mint bárki másé. Stohl András társkereső műsorban keresi a szerelmet, miután tönkrement 10 éven át tartó házassága.
Nehéz esztendő volt ez néhány kedvencünk számára, akiknek 2025 szakítással és válással járt. Tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, minden napra jutott egy kis öröm vagy éppen dráma. Most összegyűjtöttük azokat a sztárpárokat, akik úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Több celeb botrányos szakításon ment keresztül, néhányan viszont csendben engedték el egymás kezét. Stohl András és felesége egy évtized után vetett véget kapcsolatuknak.

Stohl András és felesége idén bejelentette, hogy válnak.
Stohl András és 19 évvel fiatalabb párja külön utakon folytatják, elmondásuk szerint békésen váltak el (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Az év legmegdöbbentőbb válása: Stohl András és Stohl Vica

Nyáron röppent fel az első hír, miszerint véget vetettek házasságuknak. Noha a válókeresetet beadták, még a szakítás után is egy fedél alatt éltek. Elmondásuk szerint békésen váltak el és jó barátságban maradtak egymással. Stohl András azóta nem sokat szomorkodott, hamarosan őt láthatjuk a TV2 műsorában, a Nagy Ő-ben, ahol élete párját próbálja megtalálni.

Kunu Márió többször is megcsalta Szandit, aki nem bírta tovább, elhagyta férjét
Kunu Márió és gyermeke édesanyja a zenész folyamatos hűtlensége miatt váltak el (Fotó: Facebook) 

A legbotrányosabb szakítás

Kunu Márió és felesége, Kunu Alexandra nem éppen a botrányoktól mentes különválást választották. Sokáig volt hangos tőlük a sajtó, hiszen házasságuknak a zenész többszörös félrelépése vetett véget. Azóta Márió Czakó Emíliával, vagy ahogyan a többség ismeri „Kávétejszínnel” alkot egy párt.

Varga Miklós Joe instagramon tudatta követőőivel, hogy kapcsolata zátonyra futott
Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge alig egy év után bontották fel házasságukat (Fotó: Nikita Nikitin Photography/hot! magazin)

Varga Miklós Joe teljesen ledöbbentett minket válásával, amelyet Instagram-oldalán jelentett be

Varga Miklós Joe és Csenge még csak egy éve voltak házasok, mikor Joe egy posztban tudatta rajongóival, hogy kapcsolatuknak vége: „Sokan kérdeztetek… Sokan írtatok… Nem szeretnénk válaszolni, csak annyi… hogy fogadjátok el, kérdések nélkül. Nekünk sem könnyű, de… Most ezt dobta a gép! Az élet kifürkészhetetlen” – írta Joe.

Szűcs Judit újra szingli
Szűcs Judith 72 évesen dobta titokzatos párját (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Szűcs Judith: „Tessék, kimondtam! 72 évesen újra szingli lettem!”

A '70-'80-as évek diszkókirálynője tizenhat év után, 72 évesen vált szinglivé. A kapcsolatát mindig a színfalak mögött tartó énekesnő nem sok mindent árult el a szakításról, csupán annyit, hogy már nem volt boldog. Kora miatt pedig nem aggódik, úgy gondolja, ha valami nem teszi boldoggá, akkor változtatni kell.

Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolata bármilyen szépnek tűnt sajnos vége szakadt
Katy Perry és Orlando Bloom hét év után döntöttek a válás mellett (Fotó: CraSH)

Hollywood álompárja sem vészelte át a hetedik évet

Katy Perry és Orlando Bloom hét éve alkottak egy párt, ezalatt pedig egy közös kislányuk is született, akit Daisy-nek kereszteltek el. Válásuk az egész világot megdöbbentette, sokak szerint ők voltak az igazi álompár megtestesítői.

Vége Kanye West és Bianca Censori botrányos kapcsolatának.
Vége Kanye West és Bianca Censori botrányos kapcsolatának, miután a rapper eőszakoskodott modell szerelmével (Fotó: Javier Rojas/Northfoto)

Kanye West és Bianca Censori botrányokkal teli kapcsolata nem bírta sokáig

A legbotrányosabb sztárpár nem sokkal a Grammy-díjátadón nyújtott meztelenkedés után külön váltak. A pletykák szerint Kanye erőszakos volt és balhéit már Bianca sem tudta elviselni, ezért elhagyta a rappert.

Nicole Kidman, Keith Urban külön válnak 19 év után
Nicole Kidman és Keith Urban házassága a rengeteg távol töltött idő miatt ment tönkre (Fotó: Billy Bennight)

Nicole Kidman és Keith Urban házassága majdnem két évtized után futott zátonyra

Az Oscar-díjas színésznő és a Grammy-díjas countryénekes mindenkit lesokkolt, mikor 19 év után a válás mellett döntöttek. A rengeteg távol töltött idő rányomta a bélyeget kapcsolatukra, a pletykák szerint pedig az énekes máris új társra lelt. Nicole Kidman volt férje, Tom Cruise is megszólalt a válással kapcsolatban: a színész úgy gondolja, hogy győzött a karma.

 

