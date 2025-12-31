Vége a szerelemnek! Sztárok, akik 2025-ben sokkoltak minket szakításukkal

Nehéz esztendő volt ez néhány kedvencünk számára, akiknek 2025 szakítással és válással járt. Tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, minden napra jutott egy kis öröm vagy éppen dráma. Most összegyűjtöttük azokat a sztárpárokat, akik úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Több celeb botrányos szakításon ment keresztül, néhányan viszont csendben engedték el egymás kezét. Stohl András és felesége egy évtized után vetett véget kapcsolatuknak.
Nyáron röppent fel az első hír, miszerint véget vetettek házasságuknak. Noha a válókeresetet beadták, még a szakítás után is egy fedél alatt éltek. Elmondásuk szerint békésen váltak el és jó barátságban maradtak egymással. Stohl András azóta nem sokat szomorkodott, hamarosan őt láthatjuk a TV2 műsorában, a Nagy Ő-ben, ahol élete párját próbálja megtalálni.
Kunu Márió és felesége, Kunu Alexandra nem éppen a botrányoktól mentes különválást választották. Sokáig volt hangos tőlük a sajtó, hiszen házasságuknak a zenész többszörös félrelépése vetett véget. Azóta Márió Czakó Emíliával, vagy ahogyan a többség ismeri „Kávétejszínnel” alkot egy párt.
Varga Miklós Joe és Csenge még csak egy éve voltak házasok, mikor Joe egy posztban tudatta rajongóival, hogy kapcsolatuknak vége: „Sokan kérdeztetek… Sokan írtatok… Nem szeretnénk válaszolni, csak annyi… hogy fogadjátok el, kérdések nélkül. Nekünk sem könnyű, de… Most ezt dobta a gép! Az élet kifürkészhetetlen” – írta Joe.
A '70-'80-as évek diszkókirálynője tizenhat év után, 72 évesen vált szinglivé. A kapcsolatát mindig a színfalak mögött tartó énekesnő nem sok mindent árult el a szakításról, csupán annyit, hogy már nem volt boldog. Kora miatt pedig nem aggódik, úgy gondolja, ha valami nem teszi boldoggá, akkor változtatni kell.
Katy Perry és Orlando Bloom hét éve alkottak egy párt, ezalatt pedig egy közös kislányuk is született, akit Daisy-nek kereszteltek el. Válásuk az egész világot megdöbbentette, sokak szerint ők voltak az igazi álompár megtestesítői.
A legbotrányosabb sztárpár nem sokkal a Grammy-díjátadón nyújtott meztelenkedés után külön váltak. A pletykák szerint Kanye erőszakos volt és balhéit már Bianca sem tudta elviselni, ezért elhagyta a rappert.
Az Oscar-díjas színésznő és a Grammy-díjas countryénekes mindenkit lesokkolt, mikor 19 év után a válás mellett döntöttek. A rengeteg távol töltött idő rányomta a bélyeget kapcsolatukra, a pletykák szerint pedig az énekes máris új társra lelt. Nicole Kidman volt férje, Tom Cruise is megszólalt a válással kapcsolatban: a színész úgy gondolja, hogy győzött a karma.
