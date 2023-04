Óriási sztárparádéval tér vissza a TV2 sikerműsora

A hét sztárpár, aki versenybe száll: Kozso, zenei producer, előadóművész és párja, Ágica; Rácz Gergő, zenei producer, előadóművész és felesége, Trixi; Somhegyi Krisztián, műugró, az Exatlon Hungary Bajnok csapatának tagja, a Dancing with the Stars döntőse és szépségkirálynő szerelme, Viki; Kósa L. Adolf, üzletember és felesége, Rita; Kerényi Miklós Máté, színművész és színésznő párja, Aisha; Mischinger Péter, az Exatlon Hungary Kihívó csapatának tagja, akit a TV2 nézői a Farm VIP tavalyi adásából is ismerhetnek és szerelme, Juci; Béres Attila, azaz DR BRS, DJ, zenei producer és felesége, Adri.