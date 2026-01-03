Ezt látni kell! Már ilyen nagyok Rúzsa Magdi gyermekei

Beköszöntött az újév és ezzel együtt a havazás is. Bár nem volt szerencsénk fehér karácsonyhoz, de 2026-ban sok helyen az egész tájat ellepte a fehér hótakaró. Rúzsa Magdi gyermekei is a téli csoda nagy rajongóinak tűnnek.

Rúzsa Magdi 2022 óta büszke anyuka

Fotó: Mediaworks Archívum / Mediaworks Archívum

Rúzsa Magdi hármasikrei ilyen aranyosak

Rúzsa Magdi pár éve büszke anyukája hármasikreinek, akikről noha rendszeresen posztol, ugyanakkor védi is őket a nyilvánosságtól, meghagyva magánszférájukat, így például az arcocskájukat nem mutogatja minden pillanatban. Így tett most is: a gyerkőcöket hátulról fotózta le, az azonban így is látszik, mekkorát nőttek. A hármasikrek épp az ablakon keresztül csodálják a havat Szerbiában.