Ezt látni kell! Már ilyen nagyok Rúzsa Magdi gyermekei

Beköszöntött az újév és ezzel együtt a havazás is. Bár nem volt szerencsénk fehér karácsonyhoz, de 2026-ban sok helyen az egész tájat ellepte a fehér hótakaró. Rúzsa Magdi gyermekei is a téli csoda nagy rajongóinak tűnnek.
Rúzsa Magdi pár éve büszke anyukája hármasikreinek, akikről noha rendszeresen posztol, ugyanakkor védi is őket a nyilvánosságtól, meghagyva magánszférájukat, így például az arcocskájukat nem mutogatja minden pillanatban. Így tett most is: a gyerkőcöket hátulról fotózta le, az azonban így is látszik, mekkorát nőttek. A hármasikrek épp az ablakon keresztül csodálják a havat Szerbiában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.