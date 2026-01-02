SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vadítóan szexi, váratlanul szétnyílt Palvin Barbi felsője

palvin barbara
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 18:30
dylan sprousedögös
A 2025-ös év izgalmas pillanataiból szemezgetett a modell. Palvin Barbi dögösebb, mint valaha!
Bors
A szerző cikkei

Palvin Barbi összegyűjtötte a kedvenc pillanatait 2025-ből. A legelső fotója azonban annyira vadra sikeredett, hogy rajongói közül sokan talán észre sem vették, hogy egy egész lapozgatható galériát posztolt a gyönyörű modell.

Palvin Barbi láthatóan túljutott a nehézségeken
Palvin Barbi láthatóan túljutott a nehézségeken
Fotó: ZUMAPRESS.com

Palvin Barbi felforrósította a hangulatot

Az említett képen Barbi talán a létező legrövidebb miniszoknyában, valamint Chanel-csizmában és egy merész, dekoltált felsőben szexizik, amely nem sokat bízott a képzeletre. Már csak azért is megéri megtekinteni a többi képet is, mert ugyanebben a szerelésben is pózol még, de hétköznapibb pillanatok is bekerültek a válogatásba. Látható például, hogy Palvin Barbara imádja a kisállatokat, de azt is megmutatta, hogy idén milyen karácsonyfát állítottak férjével, Dylan Sprouse-zal.

2025 nehézségei

Valószínűleg nem ez volt a legkönnyebb év a modell számára. 2025 nyarán arról számolt be, hogy néhány éve már küzd a ciklusával járó nehézségekkel: fáradtság, erős fájdalom, erős és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Sajnos, miután kiderült, hogy Palvin Barbi endometriózissal küzd, a műtétet sem tudta elkerülni. Hosszabb pihenőt is hagyott magának, ám októberben már ismét a Victoria's Secret Fashion Show-n tündökölt, de ez sem ment simán. A kifutó mellett, ahogy már megszokhattuk, ott volt Dylan Sprouse, aki a show előtt a People magazinnak elárulta: felesége alig négy héttel a show előtt eltörte a lábát, mégsem mondott le a szereplésről. Végül persze minden jól alakult!

Íme Palvin Barbi 2025-ös éve a saját szemszögéből:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu