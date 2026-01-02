Vadítóan szexi, váratlanul szétnyílt Palvin Barbi felsője

Palvin Barbi összegyűjtötte a kedvenc pillanatait 2025-ből. A legelső fotója azonban annyira vadra sikeredett, hogy rajongói közül sokan talán észre sem vették, hogy egy egész lapozgatható galériát posztolt a gyönyörű modell.

Palvin Barbi láthatóan túljutott a nehézségeken

Fotó: ZUMAPRESS.com

Palvin Barbi felforrósította a hangulatot

Az említett képen Barbi talán a létező legrövidebb miniszoknyában, valamint Chanel-csizmában és egy merész, dekoltált felsőben szexizik, amely nem sokat bízott a képzeletre. Már csak azért is megéri megtekinteni a többi képet is, mert ugyanebben a szerelésben is pózol még, de hétköznapibb pillanatok is bekerültek a válogatásba. Látható például, hogy Palvin Barbara imádja a kisállatokat, de azt is megmutatta, hogy idén milyen karácsonyfát állítottak férjével, Dylan Sprouse-zal.

2025 nehézségei

Valószínűleg nem ez volt a legkönnyebb év a modell számára. 2025 nyarán arról számolt be, hogy néhány éve már küzd a ciklusával járó nehézségekkel: fáradtság, erős fájdalom, erős és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Sajnos, miután kiderült, hogy Palvin Barbi endometriózissal küzd, a műtétet sem tudta elkerülni. Hosszabb pihenőt is hagyott magának, ám októberben már ismét a Victoria's Secret Fashion Show-n tündökölt, de ez sem ment simán. A kifutó mellett, ahogy már megszokhattuk, ott volt Dylan Sprouse, aki a show előtt a People magazinnak elárulta: felesége alig négy héttel a show előtt eltörte a lábát, mégsem mondott le a szereplésről. Végül persze minden jól alakult!

Íme Palvin Barbi 2025-ös éve a saját szemszögéből: