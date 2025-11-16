Magyar sztárszínésznő szerepel a Netflix legújabb sorozatában!

Oroszlán Szonja, aki több híres magyar filmben is szerepelt az elmúlt évtizedekben, többek között a Valami Amerikában is, most egy külföldi sorozatban tűnt fel. A Netflix Merénylet az elnök ellen című négyrészes minisorozatáról van szó, ami James Garfield, az USA huszadik elnöke ellen elkövetett merényletről szól. Oroszlán Szonja a közösségi oldalán írta ki, hogy mennyire megtisztelő számára egy ilyen szériában szerepelni.
A Netflix sorozatokban már több magyar színész kapott lehetőséget, most Oroszlán Szonja tovább bővíti a névsort.
Tavaly szeptemberben volt szerencsém két napot forgatni a Netflixen most látható “Death By Lightning” című amerikai sorozatban
– kezdte közösségi oldalán a híres színésznő, aki nemrég háttérbe vonulásáról vallott a hot! magazinnak.
Egyetlen mondatom van benne, úgyhogy ne pislogjatok, ha nézitek, mert lemaradtok róla
– jegyezte meg viccesen a színésznő. Hiába a "kis" szerep, akkor is óriási megtiszteltetés egy ekkora produkcióban szerepelni, mivel sokan csak álmodnak egy ilyen lehetőségről.
Oroszlán Szonja ennek ellenére közel sem csalódott, mivel egy olyan élményben volt része, amiről korábban csak álmodott.
Viszont a forgatás hatalmas élmény volt! A jelmezemről nem is beszélve
– írta Instagram-oldalán a színésznő.
Külön érdekesség, hogy a szabász istennő egy általános iskolai osztálytársnőm volt
– zárta bejegyzését közösségi oldalán a színésznő.
A Netflix korábban bejelentette, még idén érkező premierjeit. November hatodikától megtalálható a streaming szolgáltató műsorában a Merénylet az elnök ellen sorozata, amiben tehát magyar érdekeltség is van, Oroszlán Szonja személyében. A Valami Amerikai ikonikus színésznője olyan sztárok mellett szerepelhet, mint Michael Shannon és Nick Offerman.
