Magyar sztárszínésznő szerepel a Netflix legújabb sorozatában!

Oroszlán Szonja
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 10:30
Netflixszínész
A Netflix idén adta ki A Merénylet az elnök ellen sorozatot, amiben több neves amerikai színész is szerepel. Többek közt Oroszlán Szonja is a képernyőre kerül a híres amerikai szériában.

Oroszlán Szonja, aki több híres magyar filmben is szerepelt az elmúlt évtizedekben, többek között a Valami Amerikában is, most egy külföldi sorozatban tűnt fel. A Netflix Merénylet az elnök ellen című négyrészes minisorozatáról van szó, ami James Garfield, az USA huszadik elnöke ellen elkövetett merényletről szól. Oroszlán Szonja a közösségi oldalán írta ki, hogy mennyire megtisztelő számára egy ilyen szériában szerepelni.

Oroszlán Szonja
Oroszlán Szonja filmek után most egy sorozatban mutatta meg tehetségét (Fotó: Szabolcs László)

A Netflix sorozatokban már több magyar színész kapott lehetőséget, most Oroszlán Szonja tovább bővíti a névsort.

Tavaly szeptemberben volt szerencsém két napot forgatni a Netflixen most látható “Death By Lightning” című amerikai sorozatban

– kezdte közösségi oldalán a híres színésznő, aki nemrég háttérbe vonulásáról vallott a hot! magazinnak.

Oroszlán Szonja elárulta, mennyit szerepelt a sorozatban

Egyetlen mondatom van benne, úgyhogy ne pislogjatok, ha nézitek, mert lemaradtok róla

– jegyezte meg viccesen a színésznő. Hiába a "kis" szerep, akkor is óriási megtiszteltetés egy ekkora produkcióban szerepelni, mivel sokan csak álmodnak egy ilyen lehetőségről.

20230323_Televíziós Újságírók Díjátadó_MG_Ripost_0145
Oroszlán Szonja szerepe a Valami Amerikában meghatározta karrierjét (Fotó: Markovics Gábor)

Oroszlán Szonja ennek ellenére közel sem csalódott, mivel egy olyan élményben volt része, amiről korábban csak álmodott.

Viszont a forgatás hatalmas élmény volt! A jelmezemről nem is beszélve

– írta Instagram-oldalán a színésznő.

Meglepő találkozása is volt Oroszlán Szonjának

Külön érdekesség, hogy a szabász istennő egy általános iskolai osztálytársnőm volt

– zárta bejegyzését közösségi oldalán a színésznő.

A Netflix korábban bejelentette, még idén érkező premierjeit. November hatodikától megtalálható a streaming szolgáltató műsorában a Merénylet az elnök ellen sorozata, amiben tehát magyar érdekeltség is van, Oroszlán Szonja személyében. A Valami Amerikai ikonikus színésznője olyan sztárok mellett szerepelhet, mint Michael Shannon és Nick Offerman.

 

