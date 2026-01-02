SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem lehet betelni vele, Mikes Anna az újév legdögösebb videóját posztolta

tánc
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 17:02
Mikes AnnaKrausz Gábor
A táncosnő vitathatatlanul tehetséges és gyönyörű. Mikes Anna felrobbantotta a netet szexi posztjával!
Bors
A szerző cikkei

Mikes Anna újévi Instagram-videójában vadító szerelésben perdült táncra. Mint írta, 2026-os lendülettel és sok-sok szeretettel várja leendő tanítványait, és lássuk be, tökéletes alakjával és fantasztikus mozgásával valószínűleg sokak kedvét meghozta a tánchoz. 

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője fontos mérföldkő volt
Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője fontos mérföldkő volt
Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga  Haj: Vágner Fanni, Sári Kata  Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin

Mikes Anna 2025-ös éve

A táncosnő nemrég beszámolt arról, miként telt számára az elmúlt év. Mint írta, prioritásként szerepelt és szerepel a család, a barátok és a tánc az életében, de a legfontosabb események között természetesen kiemelte a Krausz Gáborral történő házasságkötést.

Ha megkérdezitek milyen életet kívánok magamnak, a válaszom, ILYET! Voltak kihívások, mint mindenkinél, de jó döntéseket hoztam

- összegzett Instagram-posztjában, megjegyezve, "van hova tovább", de erős alapokat teremtett, amire lehet építeni. Ezek után pedig nem is csoda, hogy még energikusabban vetette bele magát az új évbe. Legújabb, táncolós felvétele alatt záporoznak a kommentek, rajongói nem győzik megjegyezni, hogy milyen bomba formában van!

Csodás mozgásoddal nem lehet betelni. Sok sikert és egészséget kívánok a hivatásodhoz az egyik " szerelmedhez" a tánchoz. Gyönyörű vagy mint mindig

- írta egy követője.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu