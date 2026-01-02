Nem lehet betelni vele, Mikes Anna az újév legdögösebb videóját posztolta

Mikes Anna újévi Instagram-videójában vadító szerelésben perdült táncra. Mint írta, 2026-os lendülettel és sok-sok szeretettel várja leendő tanítványait, és lássuk be, tökéletes alakjával és fantasztikus mozgásával valószínűleg sokak kedvét meghozta a tánchoz.
A táncosnő nemrég beszámolt arról, miként telt számára az elmúlt év. Mint írta, prioritásként szerepelt és szerepel a család, a barátok és a tánc az életében, de a legfontosabb események között természetesen kiemelte a Krausz Gáborral történő házasságkötést.
Ha megkérdezitek milyen életet kívánok magamnak, a válaszom, ILYET! Voltak kihívások, mint mindenkinél, de jó döntéseket hoztam
- összegzett Instagram-posztjában, megjegyezve, "van hova tovább", de erős alapokat teremtett, amire lehet építeni. Ezek után pedig nem is csoda, hogy még energikusabban vetette bele magát az új évbe. Legújabb, táncolós felvétele alatt záporoznak a kommentek, rajongói nem győzik megjegyezni, hogy milyen bomba formában van!
Csodás mozgásoddal nem lehet betelni. Sok sikert és egészséget kívánok a hivatásodhoz az egyik " szerelmedhez" a tánchoz. Gyönyörű vagy mint mindig
- írta egy követője.
