Nem lehet betelni vele, Mikes Anna az újév legdögösebb videóját posztolta

Mikes Anna újévi Instagram-videójában vadító szerelésben perdült táncra. Mint írta, 2026-os lendülettel és sok-sok szeretettel várja leendő tanítványait, és lássuk be, tökéletes alakjával és fantasztikus mozgásával valószínűleg sokak kedvét meghozta a tánchoz.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője fontos mérföldkő volt

Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga Haj: Vágner Fanni, Sári Kata Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin

Mikes Anna 2025-ös éve

A táncosnő nemrég beszámolt arról, miként telt számára az elmúlt év. Mint írta, prioritásként szerepelt és szerepel a család, a barátok és a tánc az életében, de a legfontosabb események között természetesen kiemelte a Krausz Gáborral történő házasságkötést.

Ha megkérdezitek milyen életet kívánok magamnak, a válaszom, ILYET! Voltak kihívások, mint mindenkinél, de jó döntéseket hoztam

- összegzett Instagram-posztjában, megjegyezve, "van hova tovább", de erős alapokat teremtett, amire lehet építeni. Ezek után pedig nem is csoda, hogy még energikusabban vetette bele magát az új évbe. Legújabb, táncolós felvétele alatt záporoznak a kommentek, rajongói nem győzik megjegyezni, hogy milyen bomba formában van!

Csodás mozgásoddal nem lehet betelni. Sok sikert és egészséget kívánok a hivatásodhoz az egyik " szerelmedhez" a tánchoz. Gyönyörű vagy mint mindig

- írta egy követője.