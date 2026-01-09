Összerúgta a port a sztárpár: Mihályfi Luca és Hegyes Berci összeköltözése nem volt zökkenőmentes

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a Dancing with the Stars színpadán estek szerelembe, azóta pedig túl vannak egy költözésen, a közös otthon kialakításán és már az esküvői tervek is szóba kerültek. Kevesen tudják azonban, hogy az elején meg kellett küzdeniük néhány problémával.

Mihályfi Luca és párja többször összekaptak mikor összeköltöztek (Fotó: MW Archív)

Mihályfi Luca egy szőnyeg miatt sértődött meg Bercire

Hegyes Berci most egy podcast műsorban árulta el, hogy az összeköltözés okozott némi fejfájást a szerelmeseknek. A berendezés miatt kaptak össze:

Amióta Luca velem lakik, azóta egy fantasztikus otthont varázsolt ebből a kis legénylakásomból. És hát, van ez az ominózus szőnyeg, amiről Luca egyszer megjegyezte, hogy hát leszólták. Én meg csak röhögtem, mint az állat, mert valójában – amíg nem vásárolt hozzá ugyanolyan színű párnákat – szerintem tényleg nem illett a szobába az a szőnyeg. Utána már tök jó volt, hogy a kanapén is vannak olyan színű párnák és most már tényleg oda illik szerintem is

– mesélte a táncos, majd hozzátette, hogy barátnője nem vette jó néven reakcióját.

„Megsértődött, amiért leszólták a szőnyeget, rám pedig azért, mert nem védtem meg” – emlékezett vissza nevetve.

Hegyes Berci barátnője igazi közös otthont teremtett (Fotó: Mediaworks Archív)

Már az eljegyzés is szóba került

A fiatal pár kapcsolata 2024-ben kezdődött a TV2 stúdiójában és azóta is töretlen a szerelmük. Elmondásuk szerint már az első táncpróbán érezték, hogy izzik köztük a levegő, azóta pedig csak erősödött a köztük lévő szerelmi kötelék.

Korábban az énekesnő elárulta, hogy jelenlegi párja mellett mellett teljesen mást tapasztalt meg, mint előző kapcsolataiban. „Berci mindig tisztelettel és szeretettel bánik velem, elfogad úgy, ahogy vagyok, és nem próbál megváltoztatni. Óriási különbséget jelent, ha a másik nem próbál formálni, hanem támogat abban, hogy önmagad lehess.”

Hegyes Berci arról is beszámolt, hogy nem csak a magánéletükben egészítik ki egymást szerelmével, hanem művészetükben is segíteni tudják a másikat.

Segítjük egymást, inspirálódunk a másikból. Csodálatosan érzem magam ebben a párkapcsolatban, egyszerűen annyira boldog vagyok, hogy mindennap elmondom neki, hogy mennyire imádom. Minden reggel csinálunk egymásnak kávét meg ágyba reggelit. Annyira szerelmes vagyok belé

– mesélte boldogan a táncos.