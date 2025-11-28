Exkluzív kulisszatitkok Mihályfi Luca és Hegyes Berci közös életéből: beengedtek az otthonukba!

A Dancing With The Stars-ban szövődött szerelem azóta igazi, hétköznapi csodává érett: a két fiatal, Mihályfi Luca és Hegyes Berci a színpadon találtak egymásra, és ma már közös otthonukat építik lépésről lépésre. A Creator Awards-on a Bors újságírója kapta őket mikrofonvégre és betekintést engedtek a mindennapjaikba.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci megteremtették az otthon melegét (Fotó: Mediaworks Archív)

Mihályfi Luca otthont hozott Berci életébe

Mihályfi Luca párjával, Hegyes Bercivel idén januárban költözött össze, és ahogy Berci fogalmazott, az együttélés nagyon jól alakul. Sőt, minden várakozását felülmúlta.

Nagyon jól esik együtt élni Lucával, igazán harmonikusan kijövünk egymással. Sokkal több cucc lett a legénylakásomban, bútorok, szekrények, csecsebecsék, kiegészítők… A legénylakásból varázsolt egy otthont a Luca

– mesélte őszintén a fiatal táncos. Berci szerint párja hihetetlen érzékkel alakította át a lakást: letisztultabb, melegebb, otthonosabb lett – igazi közös fészek.

Luca is örömmel beszélt arról, mennyire boldogok együtt.

Nagyon kis cuki lakást csináltunk. Szerettünk volna elköltözni, de annyira otthonos lett, hogy végül maradtunk. Nagyon szeretek a Bercivel lakni. Mindent annyira hasonlóan csinálunk, hogy nincsenek köztünk súrlódások

– mondta.

A hétköznapokban Berci a konyha ura – Luca pedig örömmel segít. „Főként Berci főz, én meg pucolom a hagymát, préselném a fokhagymát” – árulta el nevetve. Berci szívesen mélyül el a receptekben, követi a gasztroműsorokat, menti az Instagram- és TikTok-videókat. „Nem áll messze tőlem ez a gasztrovonal sem, lehet, hogy készítek belőle videókat hamarosan” – mondta. Hegyes Berci barátnője pedig a lelkes tesztalany, aki mindig kíváncsian kóstolja az új fogásokat.

A fiatalok idén év elején költöztek össze, a kezdetektől erős a kettejük közti összhang (Fotó: Mediaworks Archív)

Kiegészítik és inspirálják egymást

Megjelenésükben is összhangot képviselnek: mindig előre megtervezik, miben érkeznek egy-egy eseményre. „A Berci kezdett hozzám öltözni” – mondta Luca nevetve, amikor arról meséltek, hogy bizony fontos szempont, hogy az öltözékük is passzoljon. A Creator Awards-on Berci egy Drakula-jellegű szettben tűnt fel, Luca pedig egy csillogó, diszkógömb-szerű ruhában – kreatív és merész páros, akik bátran vállalják stílusukat. Berci ráadásul díjra is jelölve volt.

Nagy megtiszteltetés volt, én nagyon szeretek tartalmat gyártani, nekem ez nem munka

– tette hozzá.

A 2024-es Dancing with the Starsban kezdődött minden. Már az első táncpróbán érezték, hogy különleges energiák vannak köztük. Az első csók pedig egy after partyn csattant el – akkor vált nyilvánvalóvá, hogy ebből több lesz, mint munkakapcsolat. És ma, közel egy év együttélés után, olyan természetességgel beszélnek az otthonól, mintha a kapcsolatuk a világ leginkább magától értetődő dolga volna.

Megkérdőjelezhetetlen tehát, hogy Mihályfi Luca Hegyes Berci mellett megtalálta azt a társat, akivel nemcsak a harmonikus kapcsolat, de a közös otthon alapjait is megteremtették.