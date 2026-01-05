"Keményen padlóra kerültem!" - Lezuhant a színpadról fellépés közben a magyar énekesnő

SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 13:11
A 72 éves énekesnő utóbb így nyugtatta meg a rajongóit. Marcellina elmondta, nem esett komoly baja, mi több, inkább humorral tekintett vissza a történtekre.
Kisebb pánik tört ki Marcellina legutóbbi koncertjén. A 72 éves énekesnő egy óvatlan pillanatban leesett a színpadról, ami miatt egy percre szó szerint megfagyott a levegő a helyszínen.

Így nyugtatta meg a rajongókat a balesete után Marcellina

Az énekesnő segítségére a biztonsági személyzet néhány tagja sietett. A történtekről utóbb Marcellina egy videót osztott meg a közösségi oldalán, mialatt megnyugtatta a rajongókat, nem esett komolyabb baja.

Keményen padlóra kerültem! De végül is szokásosan vastapsos koncertet nyomtam le! Köszönöm nektek!

- írta az Instagram-oldalán az énekesnő, aki ekkor már igyekezett humorosan felfogni a balesetét: a klip alá ugyanis Manuel egyik dalából vágott be egy odaillő részletet.

Mutatjuk is a videót!

 

