"Keményen padlóra kerültem!" - Lezuhant a színpadról fellépés közben a magyar énekesnő

Kisebb pánik tört ki Marcellina legutóbbi koncertjén. A 72 éves énekesnő egy óvatlan pillanatban leesett a színpadról, ami miatt egy percre szó szerint megfagyott a levegő a helyszínen.

Nagyot esett legutóbbi fellépésén Marcellina / Fotó: Facebook

Így nyugtatta meg a rajongókat a balesete után Marcellina

Az énekesnő segítségére a biztonsági személyzet néhány tagja sietett. A történtekről utóbb Marcellina egy videót osztott meg a közösségi oldalán, mialatt megnyugtatta a rajongókat, nem esett komolyabb baja.

Keményen padlóra kerültem! De végül is szokásosan vastapsos koncertet nyomtam le! Köszönöm nektek!

- írta az Instagram-oldalán az énekesnő, aki ekkor már igyekezett humorosan felfogni a balesetét: a klip alá ugyanis Manuel egyik dalából vágott be egy odaillő részletet.

Mutatjuk is a videót!