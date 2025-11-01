Sokkoló fotó a hotelszobából: kék-zöld foltok borítják a 72 éves magyar énekesnő testét

Október 26-a igazán emlékezetes dátum marad Marcellina életében, a szaxofonos-énekesnő ugyanis elképesztően látványos, elsöprő sikerű jubileumi koncertet adott Budapesten. A 72 éves énekesnőt sokan irigylik, hiszen szinte biztos, hogy rájött az örök fiatalság titkára, ám szerinte a sikernek sokkal inkább ára van.
A Marcellina PJT alapítója a Marcellina 60 - A Sexy Saxy Lady jubileumi koncertjén szédítő mutatványra vállalkozott: 5- 6 méteres magasságban a trapézon szaxofonozott és énekelt, amit a telt házas közönség lélegzetvisszafojtva figyelt, és rajongó tapssal értékelt. Az énekesnő korábban elmondta a Borsnak, egyáltalán nem tartott a mutatványtól, már csak azért sem, mert annak idején megjósolták, mikor fog meghalni, így addig nincs félnivalója.
„Azt mondta nekem annak idején egy tenyérjósnő, hogy 82 évesen, a színpadon ér majd a halál. Akkor nem is vettem ezt komolyan, nevettem azon, mint akkori diszkósztár, hogy akár majd 72 évesen még színpadon leszek, végül mégis így alakult, tehát lehet esély a jóslat beteljesülésére is”
- elmélkedett a Borsnak Marcellina még a koncert előtt.
A híresség tehát ámulatba ejtette a közönségét a trapézos mutatványával, ám egy nappal később már ő volt az, aki mélyen megdöbbent, amikor belenézett a tükörbe. A testét - különösen combtájékon - ugyanis hatalmas, kékes-zöldes-lilás színben játszó foltok borították, ami semmiképp sem volt egy szívderítő látvány.
„A koncert utáni napon Visegrádon léptem fel egy szállodában, és szerettem volna a wellnesszel, úszással kipihenni a 3-4 hónapos kemény edzést, felkészülést. Észrevettem azonban, hogy a trapéz hálója komoly zúzódásokat okozott a testemen a koncert folyamán, így megkértem a hotel igazgatóságát, hogy használhassam egyedül a wellness-részleget, amikor már senki nincs ott a vendégek közül, nehogy pletykára adjon okot a testemen ez a látvány”
- folytatta a Borsnak Marcellina, aki egy képet is küldött a véraláfutásairól.
A zúzódásokat szenvedő énekesnő persze így is némi szóbeszéd főszereplőjévé vált, ugyanis a hotel vendégei közül többen is látták, hogy egyedül úszkál a medencében.
„Hallottam, hogy suttogják: »képzeld, a Marcellinának extra kinyitották a wellness részleget, láttam, ahogy egyedül úszott ott lent«. »Ez mindig is így volt, és így is lesz, egyesek különcködhetnek« - mondta a másik hölgy. Nem esett túl jól ez a megjegyzés, hiszen pont az ellenkezőjéről szólt a történet. A sikeres jubileumi koncertnek nem titka volt, hanem komoly ára : az előadóművészetért még a komoly lila foltok bevállalása sem áldozat nekem, és ha ez különcködés, akkor, ám legyen. Meg lehet nézni"
- zárta határozottan Marcellina.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.