Sokkoló fotó a hotelszobából: kék-zöld foltok borítják a 72 éves magyar énekesnő testét

Október 26-a igazán emlékezetes dátum marad Marcellina életében, a szaxofonos-énekesnő ugyanis elképesztően látványos, elsöprő sikerű jubileumi koncertet adott Budapesten. A 72 éves énekesnőt sokan irigylik, hiszen szinte biztos, hogy rájött az örök fiatalság titkára, ám szerinte a sikernek sokkal inkább ára van.

Marcellina zenéit imádta a közönség, még ha az előadó meg is sérült koncertje közben Fotó: Marcellina

A Marcellina PJT alapítója a Marcellina 60 - A Sexy Saxy Lady jubileumi koncertjén szédítő mutatványra vállalkozott: 5- 6 méteres magasságban a trapézon szaxofonozott és énekelt, amit a telt házas közönség lélegzetvisszafojtva figyelt, és rajongó tapssal értékelt. Az énekesnő korábban elmondta a Borsnak, egyáltalán nem tartott a mutatványtól, már csak azért sem, mert annak idején megjósolták, mikor fog meghalni, így addig nincs félnivalója.

„Azt mondta nekem annak idején egy tenyérjósnő, hogy 82 évesen, a színpadon ér majd a halál. Akkor nem is vettem ezt komolyan, nevettem azon, mint akkori diszkósztár, hogy akár majd 72 évesen még színpadon leszek, végül mégis így alakult, tehát lehet esély a jóslat beteljesülésére is”

- elmélkedett a Borsnak Marcellina még a koncert előtt.

Marcellina 2025-ös jubileumi koncertjén a magasba emelkedett (Fotó: Marcellina)

Marcellina koncertje után nem mert emberek közé menni

A híresség tehát ámulatba ejtette a közönségét a trapézos mutatványával, ám egy nappal később már ő volt az, aki mélyen megdöbbent, amikor belenézett a tükörbe. A testét - különösen combtájékon - ugyanis hatalmas, kékes-zöldes-lilás színben játszó foltok borították, ami semmiképp sem volt egy szívderítő látvány.

„A koncert utáni napon Visegrádon léptem fel egy szállodában, és szerettem volna a wellnesszel, úszással kipihenni a 3-4 hónapos kemény edzést, felkészülést. Észrevettem azonban, hogy a trapéz hálója komoly zúzódásokat okozott a testemen a koncert folyamán, így megkértem a hotel igazgatóságát, hogy használhassam egyedül a wellness-részleget, amikor már senki nincs ott a vendégek közül, nehogy pletykára adjon okot a testemen ez a látvány”

- folytatta a Borsnak Marcellina, aki egy képet is küldött a véraláfutásairól.

Marcellina tele van kék, zöld foltokkal (Fotó: Marcellina)

A zúzódásokat szenvedő énekesnő persze így is némi szóbeszéd főszereplőjévé vált, ugyanis a hotel vendégei közül többen is látták, hogy egyedül úszkál a medencében.