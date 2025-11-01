Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló fotó a hotelszobából: kék-zöld foltok borítják a 72 éves magyar énekesnő testét

Marcellina
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 13:30
szaxofonos énekesnőfoltkoncert
A szaxofonos-énekesnő komoly árat fizetett október 26-i koncertjéért. Marcellina a Borsnak mutatta meg, milyen sérülések borítják a testét.
Doris
A szerző cikkei

Október 26-a igazán emlékezetes dátum marad Marcellina életében, a szaxofonos-énekesnő ugyanis elképesztően látványos, elsöprő sikerű jubileumi koncertet adott Budapesten. A 72 éves énekesnőt sokan irigylik, hiszen szinte biztos, hogy rájött az örök fiatalság titkára, ám szerinte a sikernek sokkal inkább ára van.

Marcellina
Marcellina zenéit imádta a közönség, még ha az előadó meg is sérült koncertje közben Fotó: Marcellina

A Marcellina PJT alapítója a Marcellina 60 - A Sexy Saxy Lady jubileumi koncertjén szédítő mutatványra vállalkozott:  5- 6  méteres magasságban a trapézon szaxofonozott és énekelt, amit a telt házas közönség lélegzetvisszafojtva figyelt, és rajongó tapssal értékelt. Az énekesnő korábban elmondta a Borsnak, egyáltalán nem tartott a mutatványtól, már csak azért sem, mert annak idején megjósolták, mikor fog meghalni, így addig nincs félnivalója.

„Azt mondta nekem annak idején egy tenyérjósnő, hogy 82 évesen, a színpadon ér majd a halál. Akkor nem is vettem ezt komolyan, nevettem azon, mint akkori diszkósztár, hogy akár majd 72 évesen még színpadon leszek, végül mégis így alakult, tehát lehet esély a jóslat beteljesülésére is”

- elmélkedett a Borsnak Marcellina még a koncert előtt.

Marcellina
Marcellina 2025-ös jubileumi koncertjén a magasba emelkedett (Fotó: Marcellina)

Marcellina koncertje után nem mert emberek közé menni

A híresség tehát ámulatba ejtette a közönségét a trapézos mutatványával, ám egy nappal később már ő volt az, aki mélyen megdöbbent, amikor belenézett a tükörbe. A testét - különösen combtájékon - ugyanis hatalmas, kékes-zöldes-lilás színben játszó foltok borították, ami semmiképp sem volt egy szívderítő látvány.

„A koncert utáni napon Visegrádon léptem fel egy szállodában, és szerettem volna a wellnesszel, úszással kipihenni a 3-4 hónapos kemény edzést, felkészülést. Észrevettem azonban, hogy a trapéz hálója komoly zúzódásokat okozott a testemen a koncert folyamán, így megkértem a hotel igazgatóságát, hogy használhassam egyedül a wellness-részleget, amikor már senki nincs ott a vendégek közül, nehogy pletykára adjon okot a testemen ez a látvány”

- folytatta a Borsnak Marcellina, aki egy képet is küldött a véraláfutásairól.

Marcellina
Marcellina tele van kék, zöld foltokkal (Fotó: Marcellina)

A zúzódásokat szenvedő énekesnő persze így is némi szóbeszéd főszereplőjévé vált, ugyanis a hotel vendégei közül többen is látták, hogy egyedül úszkál a medencében.

„Hallottam, hogy suttogják: »képzeld, a Marcellinának extra kinyitották a wellness részleget, láttam, ahogy egyedül úszott ott lent«. »Ez mindig is így volt, és így is lesz, egyesek különcködhetnek« - mondta a másik hölgy. Nem esett túl jól ez a megjegyzés, hiszen pont az ellenkezőjéről szólt a történet. A sikeres jubileumi koncertnek nem titka volt, hanem komoly ára : az előadóművészetért még a komoly lila foltok bevállalása sem áldozat nekem, és ha ez különcködés, akkor, ám legyen. Meg lehet nézni"

- zárta határozottan Marcellina.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu