L.L. Junior születésnapját ünnepli! 44 éves lett az énekes – Galéria

L.L. Junior nevét egy egész ország jól ismeri. Slágerei, mint a Mr. Raggamoffin, Hol van az a lány, Táncolj, vagy éppen a 21 Rózsaszál a mai napig hatalmas sikernek örvendenek.

L.L. Junior ma ünepli a születésnapját (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

L.L. Junior még mindig a csúcson

A rapper karrierje mesébe illő: vidéki srácból országosan ismert sztár lett, slágerei évtizedek óta dübörögnek a bulikban. A közönség imádja, a kritikusok gyakran támadják, de egy dolog biztos: LL Junior nélkül unalmasabb lenne a hazai celebvilág. Ő az, aki mindig tudja, mikor kell megszólalni – és főleg hogyan.

A rapper pályáját a legendás Fekete Vonattal kezdte, amikor még kazettákon másolták a dalokat, és a rap szó hallatán sokan csak értetlenül néztek. Akkoriban Junior a gettóhangulat, a nyers szövegek és a szókimondás arca volt. Mára viszont ott tart, hogy a fiatal generáció sztárjai keresik a kegyeit: olyan előadókkal dolgozik együtt, mint KKevin vagy a Valmar, bizonyítva, hogy nemcsak túlélte az évtizedeket, hanem képes volt alkalmazkodni is. Míg sok egykori kortársa eltűnt a süllyesztőben, LL Junior újra és újra feltalálja magát – még ha közben néha botrányt is hagy maga után.

L.L. Junior és Frey Timi New Yorkban ünneplik a zenészt (Fotó: Mediaworks Archív)

L.L. Junior botrányaival is felhívja magára a figyelmet

Az elmúlt években azonban nem a zenéje miatt volt hangos tőle a sajtó. Frey Timivel való szerelmi drámák, csúnyára fordult szakítások, nyilvános üzengetések és fájdalmas családi tragédiák követték egymást, sokszor élő egyenes adásban. Junior hol kemény macsóként, hol összetört apaként állt a kamerák elé – és mindkét szerepben hitelesnek tűnt.

A rossz nyelvek szerint a botrányok már-már jobban mennek neki, mint a slágergyártás, ám ezt maga a rapper rendre visszautasítja. Fiatalos lendületét pedig minden alkalommal bebizonyítja, akár párválasztásáról van szó, akár egy ütős koncert lebonyolításáról.