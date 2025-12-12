L.L. Junior barátnője szinte felismerhetetlen a régi fotón, soha nem látott kép került nyilvánosságra!

Egy régi, gyerekkori fotó került elő nemrég L.L. Junior barátnőjéről, Frey Timiről, ami az egyik közösségi oldal felületén terjedt el. Az olvasók pillanatok alatt felkapták és érdekes kommentekkel bombázták Timi régi képét. Rengeteg negatív hozzászólás érkezett a megjelenésére, és hogy mennyire nem hasonlít önmagára a régebbi képen.

Frey Timi és L.L. Junior hosszú összeveszés-békülés sorozat után most végre egymás karjaiban boldogok (Fotó: Bors)

L.L. Junior szerelmének régi fényképe kiverte a biztosítékot

A fényképen egy kócos hajú, természetes megjelenésű, smink és mindenféle retusálás nélküli fiatal lány látható. A meglepő dolog az volt, hogy a fotón szereplő lány bizony Frey Timi, L.L. Junior kedvese. Összehasonlításképp a régi kép mellé szerkesztettek egy friss képet a táncoslányról. A két fotót egymás mellett látva többekben is megfogalmazódhatott a kérdés: biztosan Timi szerepel mindkét képen? A vita gyorsan beindult. Rengetegen emlegették a FaceApp-ot, és a filtereket, mondván, hogy manapság bárki bárhogy meg tudja szerkeszteni a képeit.

Szerintem szereti a FaceAppot.

– reagált nevetve a kép alatt egy redditező.

A látszat néha csal!

Többek számára is feltűnt, hogy a két képen Timi megjelenése annyira eltérő, hogy első ránézésre szinte lehetetlen lenne megmondani, hogy ugyanarról a személyről van szó. Emiatt sok hozzászólás kifejezetten csúnyára sikerült, és nem egyszerűen a meglepődéstől, hanem a legtöbb az éles kritikáról szólt.

A régi kép valami rendőrségi plakát?

– kérdezte egy kommentelő.

Fontos megemlíteni azt is, hogy fiatalon, szinte gyerekként mindenki máshogy nézett ki. A tiniévek fotói természetesek és nyersek. Ami feltehetően igaz az összes kemény kritikát megfogalmazó kommentelőre is. Ezzel szemben a mai közösségi médiás trendek miatt a fényképek szinte mindig retusáltak, amik a legtöbb esetben nem tükrözik a valóságot. Elgondolkodtató kérdés, hogy Timit, L.L. Junior barátnőjét az évek múlása változtatta meg ennyire, vagy tényleg a sok sminkkel és a FaceApp használatával érte el ezt a hatalmas változást?