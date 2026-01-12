Kucsera Gábor a magyar családoknak üzent: "Legyen Magyarországon biztonság, legyen béke"

Kucsera Gábor nemcsak a sportpályán, hanem a hétköznapokban is igyekszik példát mutatni. A világbajnok kajakozó az új év első napjaiban egy hangulatos videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben a tél igazi arcát mutatta meg követőinek. A felvételeken a Városligetben láthatjuk a háromgyermekes édesapát, aki felszabadultan élvezi a havat: hógolyózik, szánkózik, és láthatóan feltöltődik a hideg, de varázslatos környezetben.

Kucsera Gábor elárulta, mit vár el az idei évtől (Fotó: Szabolcs László)

Kucsera Gábor fia is élvezi a téli időt

A videó egyben családi pillanatokat is megörökít, hiszen Kucsera elárulta, hogy a Városligeti Műjégpálya különösen fontos hely számukra. Itt korcsolyázik rendszeresen a fia, Beni is, aki éppen az osztályával érkezett a pályára. A sportoló nemcsak a téli élményekről beszélt, hanem egy komolyabb, mindenkit érintő üzenetet is megfogalmazott az új esztendő kapcsán.

Kucsera Gábor fontos üzenetet küldött a magyar családoknak

A Műjégpálya mellett állva Kucsera Gábor így köszöntötte a követőit:

Hihetetlen, hogy már 2026 van! Beni idejár korcsolyázni, úgyhogy nagyon szeretjük a helyet, most is itt van, itt korcsolyázik az osztályával. Ekkora hóra és ilyen hidegre hát már rég volt példa Magyarországon, erre nem számítottam egyébként, erre az új esztendőben. Ezt nem vártam, amit viszont szeretnék, hogy legyen Magyarországon biztonság, legyen béke, legyen egészség. Kívánom minden magyar családnak, hogy kiszámítható legyen a mindennapi életük. Boldog új évet, hajrá Magyarország!

– fogalmazott a közösségi oldalára kirakott videóban.

Kucsera Gábor újévi jókívánsága egyszerre volt személyes, családcentrikus és az egész országot megszólító – pontosan olyan, amilyennek követői ismerik és szeretik őt.