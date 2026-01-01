Hajós András durván beleszállt Balázs Kláriba, Mandula Ádám élőben bántalmazta fiát – Íme 2025 legnagyobb balhéi

A sztárvilágban mondhatni már mindennapossá váltak a beszólások és viták, ám vannak, akik még ennél is továbbmentek. Bár Mandula Ádám és Balogh Tamásné nyilvános csetepatéin már szinte meg sem lepődünk, de idén még olyan elismert művészek, mint Korda György vagy éppen Bangó Margit is komoly balhéba keveredtek. Mutatjuk a 2025-ös év öt leghangosabb összecsapását!

Miután Hajós András beszólt Balázs Klárinak, Korda György teljesen kikelt magából (Fotó: Móricz István / Bors)

Korda György és Balázs Klári az ország egyik legismertebb és legkedveltebb házaspárja, így nem sokaknak jutna eszébe beléjük kötni. Hajós András mégis megtette. A Nagy Duett zsűritagja élő adásban szólta le Klárika énektudását, ami bizony egy cseppet sem tetszett a 45 év után is fülig szerelmes férjnek. Korda György tőle szokatlan módon nyilvánosan kelt ki magából, és dühösen helyretette a tévést. Hajós András bocsánatkérése azonban még így is váratott magára, végül három héttel a balhé kirobbanása után, szintén élő adásban követte meg a művésznőt.

Nem csak Korda Györgyék kerültek méltatlan helyzetbe

Bangó Margit sok mindent átélt már évtizedek óta tartó karrierje során, de ilyenre eddig sosem volt példa. A Kossuth-díjas művésznő nevével egy fiatal énekes, Berki Patrik élt vissza, annak érdekében, hogy pénzt csaljon ki feltörekvő zenészektől. Az átverés áldozatai azért fizettek, hogy a cigányzene királynőjével állhassanak egy színpadra, amiről az énekesnő mit sem tudott. Berki Patrikot végül Bangó Margit unokája, Jellinek Tina szembesítette tettével, aki végül be is vallotta az igazat és elnézést kért. Az énekesnő persze tajtékzott a dühtől, és a jó hír nevén esett csorbát nem küszöböli ki egy egyszerű bocsánatkérés.

Hajdú Péter kötbérfizetés helyett szembeszállt az RTL-el, akik igazságtalanul jártak el szerinte (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Hajdú Péter becsületén is csorba esett

A műsorvezető idén az Árulókban szerepelt játékosként, amit elmondása szerint nagyon élvezett is, egészen addig, amíg a kiesésével kapcsolatban ki nem robbant a botrány. Hajdú Péter ugyanis búcsúzóul olyan kijelentést tett, amivel a csatorna szerint utalt árulótársai kilétére, amit tilt a szerződés. Így az egykori játékost jó néhány hónappal a forgatások után váratlanul szerződésszegéssel vádolták meg, és kötbér fizetésre akarták kötelezni. Az igazság érdekében Hajdú a nyilvánosság felé fordult, és a nézőktől, illetve a kollégáitól kért támogatást a csatornával szemben. Az ügy végül szerencsésen zárult, ugyanis a napokon át tartó csata után végül sem pert nem kellett indítania, sem pedig kötbért fizetni.