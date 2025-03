Össztűz zúdul Hajós Andrásra: Delhusa Gjon is kiállt Korda György és Balázs Klári mellett

Hajós András A Nagy Duett zsűritagjaként Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciójának értékelésekor olyasmit engedett meg magának, amit talán nem lett volna szabad. A tévés Balázs Klári énektudására, pontosabban annak hiányára tett megjegyzést, amin még Kasza Tibi is felháborodott. Korda György is teljesen kiborult a sértés miatt, ami úgy tűnik, kollégái szerint is teljesen jogos. Most Delhusa Gjon is beszállt a balhéba.

Korda György Hajós András beszólását nem tudja megbocsátani, Delhusa Gjon is melléjük állt (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A Nika se perimeno énekese úgy érezte, már ő sem tudja szó nélkül hagyni ezt a mértékű tiszteletlenséget, ezért közösségi oldalán kelt ki magából.

A Korda Gyuri – Balázs Klári ügy kapcsán annyit hozzátennék, hogy Klári ugyanolyan tehetséggel és tini küllemmel indult a pályán, mint Szűcs Judit vagy Csepregi Évi (ha nem szexibb), csak túl népszerű sztár férjet választott. Innentől Ő a nagy Korda György hites felesége, támogatója lett, háttérbe helyezve saját karrierjét

– kezdte Delhusa Gjon Facebook-oldalán csupa nagy betűkkel.

„Sok híres zeneszerző támogatta volna fel a slágerlistákig, de neki Gyuri volt az isten, akit mindig maga elé tolt. Ha önző egoja lett volna, ma riválisok lennének Csepivel és Judittal, sok-sok szólóslágerrel a tarsolyában” – írta.

Korda György aludni sem tudott a beszólás miatt

Az ikonikus énekest nagyon megviselte a kialakult helyzet, vasárnap éjszaka aludni sem tudott az idegességtől, hiszen számára, ha a feleségét bántják, az épp olyan, mintha őt magát kritizálnák. Ezáltal úgy tűnik, Hajós András a beszólásával egy életre el is ásta magát, és nem csak Balázs Klári és Korda György, de úgy tűnik néhány másik kollégájuk szemében is. Ezek után kíváncsian várjuk, hogy A Nagy Duett 2025-ös évadának zsűritagja szükségét érzi-e a bocsánatkérésnek, amire az elmúlt két napban még nem került sor.