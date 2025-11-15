Ezt látni kell! Az Operaházban villantott Kiszel Tünde

Magyarország kedvenc naptárdívája, Kiszel Tünde napról napra lenyűgöző fotókkal örvendezteti meg követőit. Meg kell hagyni a stílusnál a szótárban is az ő neve kell, hogy szerepeljen, mivel mindig ragyogó darabokban pompázik.

Kiszel Tünde a Magyar Állami Operaházban jelent meg

Fotó: Szabolcs László

Egy rendkívül letisztult és elegáns fekete ruhában és blézerben mosolygott a kamerának a naptárdíva. Kiszel Tünde Richard Wagner: Lohengrin nevezetű operáját nézte meg ebben a csodás szerelésben.

Szettjéhez tökéletesen illeszkedett arany kézitáskája, amit szorosan magához vont. Ahogy látszik is Kiszel Tünde nem csak szép és a divathoz is ért, de a kutúra bölcsőjén is tud mit letenni az asztalra.

Rajongói is imádják.

Outfit nagyon bomba

Wow

Csodálatos vagy drága

- írták bejegyzéséhez.

Tünde lenyűgöző fotóját mutatjuk is.