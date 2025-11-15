Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ezt látni kell! Az Operaházban villantott Kiszel Tünde

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 19:00
A díva az Operaházban volt egy darabon. Kiszel Tünde lehengerlő ruhában tette tiszteletét.

Magyarország kedvenc naptárdívája, Kiszel Tünde napról napra lenyűgöző fotókkal örvendezteti meg követőit. Meg kell hagyni a stílusnál a szótárban is az ő  neve kell, hogy szerepeljen, mivel mindig ragyogó darabokban pompázik.

Kiszel Tünde a Magyar Állami Operaházban jelent meg
Fotó: Szabolcs László

Kiszel Tünde a Magyar Állami Operaházban volt

Egy rendkívül letisztult és elegáns fekete ruhában és blézerben mosolygott a kamerának a naptárdíva. Kiszel Tünde Richard Wagner: Lohengrin nevezetű operáját nézte meg ebben a csodás szerelésben.

Szettjéhez tökéletesen illeszkedett arany kézitáskája, amit szorosan magához vont. Ahogy látszik is Kiszel Tünde nem csak szép és a divathoz is ért, de a kutúra bölcsőjén is tud mit letenni az asztalra.

Rajongói is imádják. 

  •  Outfit nagyon bomba
  • Wow
  • Csodálatos vagy drága

- írták bejegyzéséhez.

Tünde lenyűgöző fotóját mutatjuk is.

 

