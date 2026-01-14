Kincsvadászok: Valami bűzlik a tárgy körül?

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 19:10
Megyesi BalázsTill Attila
Orrot befogva elemezték a rejtélyes kincset.

A Kincsvadászok műsorában Viktor eladóként jelent meg, ugyanis egy munkájának köszönhetően talált ereklyének biztos jövőt szeretne biztosítani. Azonban már Tilla és Balázs is kiszúrta egyből, hogy a tárgy körül valami szó szerint bűzlik.

A kincsben elsőként a mérete tetszett meg az eladónak, de végül az fogta meg, hogy különleges motívumok vannak rajta, amik a modernebb tárgyakon már nem fordulnak elő. Azonban azt is bevallotta, hogy a tárgyra ráfér egy felújítás.

Ez most mi? Fűszertartó... fűszertartó szekrény. Annak tudom elképzelni, vagy gyerekjáték

- próbált rájönni a kincs kilétére Tilla.

Azonban a műtárgyszakértő, Megyesi Balázs azonnal a szavába vágott, ugyanis orrfacsaróan büdös volt a rejtélyes tárgy. A műsorvezető egyetértett vele, sőt még az is felmerült fejébe, hogy kukában találhatták.

Az eladó, aki alpinistaként dolgozik, mihelyt megérkezett, egy-egy kézzel készített ajándékkal kedveskedett Tillának és Balázsnak, akik egy percre még el is felejtették a bűzt, ami a szekrényből áramlott ki. Viszont hamar fény derült eredetére.

Voltam egy telket kitakarítani, és ott egy ügyfél megkérdezte, hogy nem-e tudok valakit, aki segítene neki a házat kipakolni, és ezt a tárgyat is ott találtam

- mesélte Viktor.

Bár orrot befogva, de a szakértő elemezni kezdte a szekrényt, amiről kiderült, hogy az 1900-as évek első feléből származik, és valójában egy gyerekbútor. Szerencsére a szagra is felmerült egy jó megoldás: Balázs elmondása szerint, ha kicsit átdolgozzák és átvakszolják, akkor teljesen új életet kaphat, és még akár a 40 ezer forintot is elérheti értéke a gyűjtői körökben.

 

