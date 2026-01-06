Rendkívüli közleményt adott ki a TV2: a Kincsvadászokról van szó

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 15:56
januárVIPTV2
Január 24-től szombat esténként visszatér a TV2 közönség-kedvenc műsorának, a Kincsvadászoknak VIP kiadása. A műtárgy-kereskedő show hétvégi epizódjaiba ezúttal is hírességek hozzák el értékesnek hitt tárgyaikat, de hogy születik-e nagy üzlet, az ezúttal is a kereskedőkön, na meg az eladókon múlik.
Bors
A szerző cikkei

Különleges epizódokkal folytatódik szombat esténként Tilla vezetésével a TV2 népszerű műsora, a Kincsvadászok. A Kincsvadászok VIP adásaiban ezúttal népszerű média személyiségek, műsorvezetők, színészek, olimpikonok viszik a Kincsvadászok kereskedői elé értékesnek gondolt, izgalmas történettel bíró tárgyaikat.

A kilencvenes évekbeli sportautótól kezdve a családi örökségből származó festményen keresztül, az ezüst készleten át a bronz szoborig minden licit alá kerül. Kérdés, ki köt igazán jó üzletet!? Az azonban biztos, hogy a Kincsvadászok VIP epizódjaiban sem lesz hiány a nevetésből, érdekes történetekből, nagy találkozásokból és olykor megható pillanatokból.

A január 24-i első adásban a szakértők, majd a kereskedők elé érkezik Bay Éva, Oszvald Marika, Erdélyi Mónika, Szécsi Zoltán, Schmuck Andor is, akinek egyik utolsó televíziós szereplése ez.

Kincsvadászok VIP – január 24-től szombat esténként 19:15-kor a TV2-n!

 

